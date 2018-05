Maturita byla zkouška nervů, strach, dřina, legrace i radost

Byla to bitva. Málo platné, maturita už asi jiná nebude. Ani na Stojanově gymnáziu Velehrad. Šestapadesáti studentům ve dvou třídách utekly čtyři roky jako voda a ve čtvrtém květnovém týdnu je čekala zkouška z dospělosti před jednou ze dvou komisí.

Nálada nejednoho z maturantů byla na před vstupem do zkušební místnosti na bodu mrazu. Někteří se pomalu dostávali do stavu jisté odevzdanosti osudu. Během posledního maturitního dne se studentům propotila nejedna košile nebo halenka, než jim spadl pomyslný kámen ze srdce.

„Členové maturitní komise i zkoušející nás provedli vodami nervozity velice laskavým hlasem. Maturitu máme úspěšně za sebou,“ neskrývaly radost Kristýna Kuchaříková, Veronika Kazíková a Barbora Petříková.

Posledně jmenovaná ještě dodala, že s pomocí Boží, ale že jen ta, kdyby se v průběhu roku na maturitu nepřipravovala, by jí nepomohla.

Že byla maturita zkouškou nervů, to bez výhrad potvrdily všechny tři maturantky. A co strach? Kristýna: Ten jsem měla. Špatně jsem spávala, byla nervózní a bez chuti na jídlo. Veronika: Kdyby nás kantoři celý rok maturitou nestrašili, nebyl by strach tak velký. Barbora: Když je něco poprvé v životě, asi vždycky strach je.

Byla maturita dřina? Kristýna: Ano. Celý rok jsem žila pod velkým tlakem. Veronika: Pro mě určitě, protože mě čekala první velká zkouška. Barbora: Každá zkouška, k níž člověk jde, je dřinou. Něco do přípravy na zkoušku je třeba dát.

Byla maturita legrace? Kristýna: Když jsem měla šťastnou ruku, byla to příjemná legrace. Veronika: Kdybych si vytáhla otázku, na kterou bych nebyla připravená, asi by to legrace nebyla. Barbora: U maturity jsem se uvolnila a s komisí jsme se i zasmáli.

Byla maturita radost? Kristýna: Tu mám právě teď, protože mám maturitu za sebou. Veronika: Ano. Po zkoušce mi spadl kámen ze srdce a v duši se rozhostila pohoda. Barbora: Když něco zvládnu, mám vždycky radost. A tak tomu bylo i u maturity.

Radost z konce maturit ve velehradském Stojanově gymnáziu neskrývala ani předsedkyně jedné ze dvou komisí,

Lenka Jedličková z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci.

„Maturity na Velehradě jsou pro mě vždycky odpočinkem. Studenti jsou na ně dobře připraveni, letos obzvlášť. Výkon, který předvedli, je o stupeň lepší, než jaký měli po celý rok. Zúročili, co je vyučující naučili, ale i to, jak se na maturitu sami připravili,“ vysekla maturantům poklonu předsedkyně komise.

Spokojený s připraveností studentů na maturity byl i ředitel Stojanova gymnázia Michal Hegr. „Pro mě byly letošní maturity hezkým zakončením školního roku. Z roku na rok mají maturity na našem gymnáziu zlepšující se tendenci. Letos z nich mám radost i dobrý pocit,“ svěřil se ředitel gymnázia.