„Obec má seznam hodnotících kritérií, který je poměrně obsáhlý. V podstatě se chceme držet původního záměru, a to upřednostnit seniory nebo občany blížící se tomuto věku. Dále následuje skupina lidí, kteří mají z nějakých důvodů s bydlením problém. V této skupině se nabízejí právě ty maminky,“ přemýšlí starosta.

„Vzhledem k tomu, že ve stejném období realizujeme další čtyři větší projekty, tak na spolufinancování této akce si obec vzala úvěr. V budově je 11 garsonek + kuchyňské kouty a jeden byt 2+kk,“ pootevře dveře do rekonstruované školky Rozum.

„Postupem času vznikl projekt na Dům pro seniory. Několik let jsme zkoušeli získat dotaci, ale neúspěšně. S přestavbou jsme začali loni v listopadu a ukončena byla včervnu. náklady se vyšplhaly na 13,6 milionu korun včetně DPH,“ informuje starosta. Obecní pokladně pomůže dotace od ministerstva financí ve výši 8,55 milionu.

Netají se tím, že bydlení pro seniory v obci bylo prioritou zastupitelů od začátku mandátu v roce 2010, stejně tak přestěhování školky do budovy ZŠ kvůli úsporám.

„Priority jsou dané a svým způsobem je chápe většina zastupitelů podobně. Jde jen o to, najít konečnou podobu řešení, což se v našem kolektivu většinou daří. Aktuálně dokončujeme nebo jsme dokončili několik akcí, které sice byly dlouhodobě připravované, ale shodou okolností se jejich realizace podařila splnit až letos,“ podotkne první muž Traplic.

Na návštěvě v Traplicích. V rekonstruované budově bývalé mateřinky by měli bydlet především senioři a občané blížící se tomuto věku. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Vesnička Traplice, v údolí Jankovského potoka, osm kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště, se poprvé uvádí v listinách roku 1228. Obec patřila velehradskému klášteru od jeho založení. Byla to nepatrná osada, u níž byl klášterní dvůr připomínaný v roce 1260.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.