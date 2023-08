Půldruhé hodiny museli přetrpět obyvatelé Uherského Hradiště bez elektrické energie. Kvůli poruchám na kabelech vysokého napětí došlo v pondělí 28. srpna odpoledne k masivnímu blackoutu velké části města, včetně centra.

Příčinu výpadku se podařilo vyřešit a od 18 hodin již energie proudí ke všem odběratelům.

„Od 16:21 hodin řešíme poruchu na dvou kabelech, které zásobují centrum Uherského Hradiště. Naši technici intenzivně pracují na obnově dodávek elektřiny. V současné chvíli (17:45, pozn. redakce) je bez proudu 1200 odběrných míst v Uherském Hradišti. Do hodiny by měly být všechny problémy vyřešeny a proud by měl opět proudit k zákazníkům,“ sdělil mluvčí společnosti E.ON pro Jižní a Střední Moravu Lubomír Budný.

V čase prvotního výpadku bylo podle něj v metropoli Slovácka bez proudu 2500 odběrných míst.

Výpadek elektřiny nesouvisí s pádem části stromu u vlakového nádraží.