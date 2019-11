Ačkoliv svatý Martin, patron buchlovického kostela, může podle pranostiky přijet v den svého svátku na bílém koni, do Buchlovic, které žily o víkendu martinskými hody, seslal v sobotu v dopoledních hodinách ze zakaboněné oblohy dešťové kapky. I navzdory nim se do pláštěnek přioděná krojovaná chasa se svými starším stárky, René Krystýnkem (24) a Magdalenou Dvořanovou (19), v rolích mladších vládců, Janem Geržou (22) a Štěpánkou Dvořanovou (22), ve středu po hodech oslaví oba třiadvacáté narozeniny, se nechala unášet atmosférou pompézně slavenými martinskými hody.

Starší a mladší stárek v doprovodu dechové hudby Buchlovjané a krojovaných mládenců si vyrazili krátce po desáté hodině od restaurace Záložna nejen pro své vyšňořené stárky, ale také děvčice k hotelu Buchlovice. Krátce nato zamířili před restauraci U Páva, kde starší vládce hodové chasy René Krystýnek požádal starostku obce Pavlu Večeřovou o povolení ke konání hodů, které jsou hluboce zakořeněny v historii Buchlovic.

„Členové chasy, mějte na paměti, že hody nejsou jen o smíchu a veselosti, ale o rozdávání čisté a pravé radosti ostatním. Hody nejsou jen o užívání si, ale jsou o prožívání společných chvil s druhými. Je nutné, abyste se nesemkli jen v hody, ale abyste společně táhli za jeden provaz i po nich. Neboť budoucnost našich Buchlovic leží v rukou vás mladých,“ promlouvala starostka k hodové chase. Hody jí povolila a sólo se stárky si zatančila.

Ona se svou sestrou Petrou Kropáčovou, obě za svobodna Dvořanovými, sestřenicemi letošních stárek Dvořanových, kralovaly se svými stárky buchlovické hodové chase před jednadvaceti lety.

„Od té doby se sestrou Pavlou na střídačku vymýšlíme choreografii buchlovických figurálních tanců, zapsaných Miladou Bimkovou do brožurky Tance z Buchlovic, ale také jiných hodových tanců. S chasou je nacvičujeme a snažíme se o to, aby se mladí a šikovní lidé z městysu v nácviku tanců osamostatnili a my jim rády tu pomyslnou štafetu předáme,“ nechala se slyšet Petra Kropáčová, které souhlasně starostka přikyvovala.

Při povolování hodů nemohl chybět ani duchovní správce buchlovické farnosti P. Rudolf Chmelař, který v neděli dopoledne sloužil v kostele sv. Martina hodovou mši svatou.

„Abych celé hody i s nedělní mší svatou vydržel ve střízlivosti, usmyslel jsem si, že před bohoslužbou budou na mě lidé před kostelem dýchat. Pokud by z nich byl cítit alkohol, museli by zůstat venku před chrámem. Ale pak jsem svůj úmysl raději odvolal, protože jsem zjistil, že kdyby na mě několik hodařů opojených alkoholem dýchlo, tak bych sám do kostela asi nevešel,“ řekl s pousmáním páter Chmelař.