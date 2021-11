Narodil jste se 28. dubna 1965 v Pardubicích, po základní škole jste vystudoval Střední průmyslovou školu železniční - obor doprava a přeprava, jak došlo k tomu, že jste se po maturitě profesně věnoval divadlu a kdo měl nejvýraznější vliv na vaše směřování k prknům, která znamenají svět?

Pocházím z vyhlášené ochotnické rodiny. Děda režíroval, babička napovídala a můj táta hrál. V Čepí u Pardubic měli v kulturním domě vždycky narváno. Otec byl tak slavný, že se na něj dokonce přijel podívat i ředitel Východočeského divadla v Pardubicích a okamžitě ho chtěl angažovat. V té době ale herci nepožívali příliš valné pověsti a táta chtěl vést spokojený a hlavně spořádaný rodinný život a vydal se proto jiným směrem. Nejvíc divadelních genů jsem pochytil já a šel si cílevědomě za svým snem. Nakonec jsem to dokázal i bez hereckého vzdělání.

Po sedmi letech angažmá v Pardubicích a Těšíně vás osud zavál na Slovácko. Jak k tomu došlo a co k tomuto přesunu přispělo nejvíc?

Igor Stránský začátkem 90. let zakládal úplně nový divadelní soubor. Jezdil po divadlech a nakupoval herce. Tehdy se vydal i do Těšína. Líbil jsem se mu nejen jak jsem hrál, ale říkal mi, že hledá přesně takový typ. Zpočátku jsem se bránil, v Těšíně jsem byl spokojený, ale po pár pivech jsem podlehl (smích). Kolega, který mě k tomu vyprovokoval a přesvědčoval mě, že půjdeme spolu si to nakonec rozmyslel a já se tak rázem ocitl na Slovácku. Sám.

Ani ne po deseti letech na hradišťské scéně jste svou snahu a um zúročil a začal sbírat ocenění. Ceny odborné kritiky - Největší z pierotů i ceny diváků Slovácký Oskar, v roce 2002 vás dokonce neminula ani širší nominace na Thálii. Co pro vás vlastně obecně ocenění znamenají, a kterých vámi získaných si ceníte ze všeho nejvíc?

Každé ocenění pro mě znamená větší závazek vůči divákovi a tudíž i velké nervy a stres! Člověk si někde v podvědomí vytvoří představu, že nesmí zklamat, že to ocenění nebyla náhoda a že si ho zaslouží. Nevím proč to tak mám, ale dostávám se tím do bludného kruhu, že jsem jeden čas míval i pocity, že na to jeviště snad ani nevylezu. Začal jsem i pochybovat jestli to mé „vysněné“povolání za ty nervy vůbec stojí. Za těch 37let moje psychika dostala vážně hodně zabrat. Takže já se na ty ceny v rámci psychické hygieny raději snažím nemyslet. Naštěstí jsem už dlouho žádnou cenu nedostal.(smích)

V současnosti jste obsazen v osmi představeních Slováckého divadla, mimo jiné hrajete Cheswika v Přeletu nad kukaččím hnízdem, Ámose Harta v Chicagu nebo Bohouše v legendárních Rychlých šípech. Nakolik vás pohltily právě tyto tři role, a které typy rolí obecně se vám hrají nejlépe?

Mám rád, když se to takhle pěkně střídá a člověk každý večer hraje něco úplně jiného. Nikdy jsem neměl vysněné role. Rád měním žánry, občas si odskočím k muzikálu. V poslední době se mně ale vyhýbaly takové ty „echt“ komedie a proto jsem rád, že mi dává prostor Robert Bellan v jeho Divadle Pecka, kde si je užívám dosytnosti. Aspoň na chvíli upustím páru a zbavím se tak vnitřního přetlaku.

Přestože jste se už objevil také na televizních obrazovkách, jaký vztah máte k filmu jako herec, jakou roli byste si rád střihnul na filmovém plátně a jaký jste vlastně televizní a filmový divák? Jaký typ snímků vás baví, a co naopak vůbec?

Už jsem to kdysi říkal. Stačila by mi jedna jediná role, kterou by si lidé pamatovali dlouhá desetiletí. Tak jako například Marie Kyselková ve filmu Princezna se zlatou hvězdou na čele. Ale ne proto abych byl slavný, ale proto, že jsem jako herec pro diváky nezemřel. Divadlo je v tomto směru velmi pomíjivé. V televizi se spíš dívám na dokumenty. Zajímá mě hlavně vesmír a podmořský svět. Když už filmy tak kvalitní detektivky nebo filmy pro pamětníky. Co ale vyloženě nesnáším jsou reality show. Brrrr.

Usadil jste se a bydlíte v domku uprostřed Chřibů, ve Starých Hutích. Jak tam trávíte volné chvíle a čím si vás získala právě tato vesnička?

Že je tady klid a že to tu končí. Což jsem nejvíc ocenil v karanténě. Pár kroků a jsem v lese. Krásná příroda, čistý vzduch. Bydlím tu už více jak 22let. Volný čas trávím hlavně údržbou zahrady, rád pracuji se dřevem. Postavil jsem si nový dřevník a přístřešek za garáží. Ale na to je většinou čas jen o prázdninách. Při klasickém divadelním provozu jsem rád, když posekám trávu nebo ostříhám túje.

Opatření v boji proti nemoci covid-19 se postarala rovněž o zavření divadel a zvedající se čísla nově nakažených touto infekcí znervózňují nejednoho z nás, jak tuto situaci vnímáte vy osobně?

Já jsem přesvědčený, že to záleží jen a jen na nás a naší zodpovědnosti jak dlouho tahle krize potrvá. A jestli mě něco znervózňuje tak jsou to arogantní lidé, kteří si myslí, že jsou nesmrtelní a nemůže se jim nic stát. Vůbec necítí zodpovědnost k druhým. To je hodně smutné, to sobectví a nepokora.

Málokdo ví, že už téměř dvě desetiletí zastáváte také pozici mluvčího pobočky Herecké asociace při Slováckém divadle – jakéhosi „odborářského předáka“, tedy hájíte zájmy všech zaměstnanců divadla, včetně nečlenů asociace. Co taková práce obnáší a do jaké míry se snoubí s profesí herce?

Naše místní pobočka herecké asociace dbá hlavně na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaří s fondem kulturních a sociálních potřeb a řeší pracovně právní spory všech zaměstnanců. Někdy je to hodně časově náročné a někdy i dost nevděčné. Nedávno jsem byl dokonce obviněn, že jsem vyhlásil válku divadlu! Ale odborová organizace je, byla a bude pokud možno vždy konstruktivní opozicí vůči zaměstnavateli. Tak je koneckonců koncipován i celý Zákoník práce.

V souvislosti s koronavirovou epidemií se zhoršila ekonomická situace v celé řadě podniků, divadelní instituce nevyjímaje. Ve Slováckém divadle to došlo tak daleko, že jeho vedení nakonec kvůli tomu propustilo z hlavního pracovního úvazku sedm lidí a tři další odešli z vlastního rozhodnutí. Jak vnímáte toto nešťastné období a myslíte si, že vedení divadla mohlo, nebo mělo v dané věci udělat některá svá rozhodnutí jinak?

Vnímám to bohužel stále velice bolestně a intenzivně! Už jenom, že tři lidé kvůli tomu odešli z vlastního rozhodnutí svědčí o tom, že všechno v pořádku určitě nebylo. U mě zatím k žádnému opadnutí emocí nedošlo, i když bych to v rámci duševního a psychického zdraví potřeboval. Hlavně pro klid na moji hereckou práci.

Na co se momentálně ze všeho nejvíc těšíte, a co byste čtenářům Deníku a divadelním divákům popřál do dalších měsíců?

Momentálně po tom našem divadelním zemětřesení žiji v takovém prazvláštním vakuu, že mě nenapadá na co bych se měl vlastně těšit. Ale nic netrvá věčně, třeba to přijde. Našim divákům a vašim čtenářům přeji hodně zdraví, duševní pohody a hodně, hodně zodpovědnosti, ať už konečně začneme žít normální a obyčejný život.

Vy máte s onemocněním covid-19 osobní zkušenost a dokonce jste kvůli němu musel do karantény. Mohl byste našim čtenářům přiblížit to, nakolik se s covidem popral, jak to následně ovlivnilo vaše osobní i pracovní kontakty, a co byste na základě této své zkušenosti veřejnosti doporučil?

Měl jsem celkem mírný průběh. Naštěstí. Bohužel, jsem trochu zamíchal divadelním provozem, ale věřte, že jsem se po celou dobu choval velice zodpovědně a dodržoval veškerá hygienická nařízení i doporučení. Přesto si mě ta potvora našla. Velice mile mě překvapilo kolik přátel a kolegů mi nabídlo pomoc s nákupem potravin a léků. Touto cestou bych jim chtěl moc a moc poděkovat. Nesmírně si toho vážím. Nevím jestli jsem ten pravý kdo by měl někomu něco doporučovat. To musí každý vědět sám co je pro něho nejlepší. Mně se vyplatilo nechat se očkovat, protože jsme s maminkou měli mírný průběh a nakonec jsem rád, že jsem covid i prodělal, protože jsem získal tzv. hybridní imunitu na kterou zas věřím já. Ale co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro ostatní. Důležité je přistupovat k tak vážné věci s pokorou, potlačit své arogantní ego a nepodléhat dezinformacím.

