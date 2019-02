Mariášová liga Za Moravú měla o uplynulém víkendu zastávku v Ostrožské Lhotě. Po Uherském Hradišti, Topolné a Hradčovicích to byl v letošním roce čtvrtý turnaj. V nedělním odpoledni se sjelo do hospůdky na lhotském hřišti přes čtyřicet vyznavačů mariáše.

V nedělním odpoledni se sjelo do hospůdky na lhotském hřišti přes čtyřicet vyznavačů mariáše. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Ve Lhotě se kolotoč turnajů zastavil znovu po osmi letech. Pořadatelé proto věnovali akci velkou pozornost. Všechny přítomné na úvod přivítal starosta obce Roman Tuháček. „Přeji všem hodně štěstí, rozvážnou mysl, dobré karty a radost ze hry,“ řekl mimo jiné na úvod první muž lhotské radnice.

Po téměř šesti hodinách se z prvenství radoval Jindřich Malina z Mistřic, pro kterého to byl velmi cenný úspěch. „Myslím, že je to moje nejlepší umístění. Jednou jsem byl třetí a jednou pátý. Všechno bylo fajn, akorát tu bylo dost horko,“ malinko si postěžoval šťastný vítěz.

Na druhém místě skončil Vladimír Loučka z Hulína a třetí místo bral Miroslav Jagoš z Mutěnic. Nejlepší borci si odnesli poháry a dárkové koše. Zkrátka nepřišli ani další účastnící, každý z hráčů obdržel od pořadatelů drobnou pozornost.

Domácím, které reprezentovalo rekordních pět hráčů, karta příliš nešla. Nejlepší, na 14. místě, skončil jeden z favoritů celé série Bohuslav Dominik, jeho syn Jakub obsadil 18. místo. David Bezděk byl na 35. místě, o dva stupínky horší byl Vít Lopata a Pavel Maluš obsadil 42. místo.

Jediný zahraniční účastník Jan Struhár z Moravského Lieskového obsadil 28. místo. Jediná žena v turnaji Božena Nováková z Napajedel skončila v poli poražených, ale poraženeckou náladu rozhodně neměla. „Jsem spokojená vždycky, je to o štěstí. Mariáš hraju už deset let a letos už jsem se umístila na druhém místě,“ připomněla žena, která má neskutečných pětaosmdesát let.

I přes rozpačité výsledky domácích karbaníků byl hlavní pořadatel Bohuslav Dominik s celkovou úrovní a organizací turnaje spokojený.

„Ohlasy jsou výborné, všichni jsou spokojení. Chtěl bych také poděkovat obci, která náš turnaj podpořila. Jsem rád, že si udělal čas také náš starosta, který přišel na zahájení i na vyhlášení výsledků,“ pochvaloval si atmosféru a nakonec zhodnotil i sportovní stránku.

„V mariáši je sedmdesát procent štěstí, dvacet umění a deset je risk. Když vám nejde karta, tak vám prostě nejde karta,“ shrnul na závěr výsledky domácích borců Bohuslav Dominik.

Mariášová liga Za Moravú. Ostrožská Lhota 3. 2. 2019

1. místo: Jindřich Malina

2. místo: Vladimír Loučka

3. místo: Miroslav Jagoš

V celkovém hodnocení všech turnajů si hodně polepšil lhotský vítěz Jindřich Malina, který se posunul na druhé místo za Vladimíra Šobáně. Třetí je Vladimír Kieryk. Další turnaj mariášské ligy se odehraje v neděli 17.2 v Částkově.