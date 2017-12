Marek Pochylý o Slováckém létě: Nejlepší věci jsou zadarmo, ale…

ROZHOVOR/ - Už desetkrát vždy na začátku prázdnin rozhýbalo a roztančilo Uherské Hradiště Slovácké léto; festival, který je svým pojetím ojedinělý minimálně v rámci České republiky.

Slovácký deník je mediálním partnerem Slováckého léta od jeho počátků a nyní se s hlavním organizátorem a zakladatelem festivalu Markem Pochylým ohlédl za uplynulou dekádou a zjišťoval, kam hodlá festival směřovat v dalších letech.

Slovácké léto má za sebou deset let fungování. Co vám osobně deset ročníků pořádání úspěšného festivalu dalo a vzalo?

Pozoruji, že Slovácké léto se stalo srdcovou záležitostí nejen pro mě, ale také pro řadu mých přátel. Těchto srdcařů si cením ze všeho nejvíc. Jsou to lidi, kteří akci odmakají nebo finančně podpoří bez velkých očekávání jako Petr Zámečník ze skupiny společností ADELL.Vytvořil jsem kolem sebe tým inteligentních, pracovitých a zároveň pokorných lidí. Na to jsem opravdu pyšný. Negativa mě moc nenapadají. Ničeho nelituji, šel bych do toho znovu.



Další dekádu načne Slovácké léto zhruba za půl roku. Čekají festival samotný nějaké zásadní, například programové změny?

Já osobně miluju inovace. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mě rychle vracejí na zem. Myšlenek na zlepšení je bezpočet, musí to však dávat ekonomický smysl. Čekají nás opět dva sváteční dny uprostřed týdne, dává nám to znovu prostor obsadit písečnou arénu otevřenými i profesionálními turnaji. Výrazně posuneme běh, snad konečně přidáme cyklistiku. Opět bychom se měli objevit na ČT4 v rámci nejprestižnější série turnajů v beachvolejbale. Rozvineme placený program na nádvoří.



V posledních dvou ročnících jste dali prostor například i začínajícím kapelám. Je to další ze směrů rozvoje, které budou pokračovat i v příštích letech?

Z těch velmi čerstvých myšlenek zmíním právě snahu o zapojení komunity talentovaných lidí toužících po plnění svých snů. Je tedy možné, že sport, kulturu a benefici rozšíříme o jakési fórum talentů. Řekněme, že to je ve fázi randění mezi #letojevnas a #zijsvesny, tedy o diskuzi mezi Slováckým létem a zakladateli motivačního diáře Doller.



V minulosti jste mluvil o větším zaměření na mládež a sport, a celkově o posílení sportovního zaměření Slováckého léta oproti hudebnímu programu. Je tato snaha stále aktuální?

Ano, tato mise je zahájena, nikoliv splněna. Koncerty a další doprovodný program jsou naší nedílnou součástí. Sport bude vždy zastíněn masou lidí při večerní zábavě. Myslím, že start se nám povedl, v minulém ročníku jsme v devíti sportovních disciplínách zapojili přibližně 1 000 sportovců. Turnaje jsou kapacitně obsazené a mají velmi dobrou pověst mezi sportovci v celé republice. Úspěšný ročník jsme završili živým přenosem na ČT4 ve velmi prestižním čase. Kdo jste neviděl, zadejte si do vyhledávače klíčová slova: Super Cup, Uherské Hradiště, ČT4. Toto je pro nás obrovská satisfakce a důkaz, že patříme v organizaci podobných akcí k nejlepším v Česku.



Před minulým ročníkem jste uvažovali také o částečném zpoplatnění akce, která doteď vždy byla pro veřejnost zdarma. Jak to vypadá v tomto ohledu a proč vlastně jste o tomto kroku uvažovali?

Ano, uvažovali a uvažujeme. Nejlepší věci jsou zadarmo, ale… Rádi bychom zavedli benefiční vstupné. Znovu se vracím k ekonomickému smyslu. Pokud by nás stálo částečné uzavření náměstí spojené s výběrem vstupného a ostrahou více prostředků, než převedeme na benefici, nemá to moc smysl. Je naivní si myslet, že všichni návštěvníci tuto inovaci přijmou kladně. Za posledních deset let jsme si návštěvníky rozmazlili. Mimo to tím ubližujeme pořadatelům koncertů v okolí. Ze všech výše zmíněných důvodů vidím zavedení vstupného jako nezbytné a správné. Věřím, že srdcaři přijdou.



Ke Slováckému létu patří už léta i benefice. Sběr a prodej plyšáků, skákací hrad, motivační soutěže, přednášky v průběhu roku - to je výčet jen některých benefičních aktivit. Co z toho se osvědčilo, a zaměříte se případně i na další možnosti, jak získat finance na podporu sociálních služeb?

V benefici chystáme vůbec největší změny. Prodej plyšových hraček se nám bohužel daří stále méně. I proto vznikla myšlenka na řetězovou výzvu s názvem Úsměv pro Tebe a s nesmělým cílem rozveselit Česko. Naší snahou bude zapojit vás, vaše přátele, známé osobnosti, firmy i samotné příjemce benefičního výtěžku. Můžete tak poslat úsměv dál formou plyšové hračky a zapojit se do unikátní výzvy. Kromě sociálních sítí do kampaně zapojíme také e-pohlednice. Pokud nás na startu podpoří lidé ze Slovácka, věřím, že to zafunguje. Navíc bychom odeslali vzkaz do Čech, že Slovácko je kreativní a pozitivní region. Výtěžek rovným dílem rozdělíme mezi Domov v Medlovicích, Diakonii v Hradišti, Uherskohradišťskou nemocnici a rodičům nemocného Lukáška. Líbí se mi citát od neznámého autora: „Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“. Z ostatních benefičních aktivit zmíním chystaný blok čtyř přednášek na začátku roku pod Mysli Jinak, případný výtěžek opět nasměrujeme správným směrem. Dva ročníky motivační soutěže Top Forma splnily prozatím svůj účel, staly se inspirací pro řadu dalších soutěží v regionu.

Výtěžek z posledního ročníku Slováckého léta ještě nebyl předán. Už víte, kdy a kde k tomu dojde?

Minulý rok jsme výtěžek předali v lednu na Reprezentačním plese města Uherské Hradiště. Přiznám se, že nyní se soustředím především na spuštění výzvy, aby bylo vůbec co předávat. Čas i místo budou odpovídat úspěchu kampaně.



Jak vidíte Slovácké léto za dalších deset let?

Nečekám výraznou proměnu. Láska ke sportu, zábavě s přesahem k dobročinnosti a podpoře talentů mě baví a Slovácké léto se pod mým vedením od této linky nikdy neodkloní. Přál bych si naši myšlenku posunout do dalších měst po světě a předat naše zkušenosti do správných rukou.

