Stalo se tak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Manželské páry tam přišly prosit Pána Boha, aby si i nadále zachovali věrnou lásku a osvědčili se jako svědkové smlouvy, kterou s nimi uzavřel při jejich prvním svatebním obřadu.

V úvodu slavnostní mše svaté zdůraznil P. Jindřich Švorčík, duchovní správce farnosti v Příboru, tajemství a milost křesťanského manželského života.

„Dnes si ve velehradské bazilice připomínáte výročí dne, kdy jste přijetím svátosti manželství spojili své životy nerozlučným poutem. Zavázali jste se tehdy slibem a nyní se jej chystáte před Bohem obnovit. Proste proto Pána, aby vaše sliby upevnil svou milostí. Poděkujte Bohu za to, že jste se mohli poznat,“ promlouval P. Jindřich Švorčík k 77 slavnostně oděným manželským párům, které po homilii a tiché modlitbě čekala obnova manželského slibu.

Vzpomenul také na první ročník manželských setkání, který se uskutečnil před čtvrt stoletím. On byl u něj jako kněz, letos slavící 30 let kněžského života. Prosil Pána Boha za všechny, kteří manželskými setkáními prošli, aby to, co dozrálo v jejich průběhu, přinášelo své ovoce.

Manželské páry, které si v pátek večer přišly do baziliky připomenout výročí dne, kdy přijetím svátosti manželství spojily své životy nerozlučným poutem, absolvovaly v průběhu týdenního setkání řadu přednášek, doplněných prací ve skupinách.

„Na programu byly přednášky o křesťanském manželství, zdravém sebevědomí, základech komunikace, odpuštění, prioritách, pozornosti, vyjadřování pocitů, vzájemném porozumění a sexualitě,“ informoval Jan Zajíček, vedoucí letního kurzu Manželských setkání.

Ta se průběhu čtvrt století probíhala ve Frenštátu pod Radhoštěm, Hranicích na Moravě a Velkých Karlovicích, pátým rokem na Velehradě. Do něj si manželské páry přivezly 111 dětí, o něž se v průběhu přednášek staralo 49 pečovatelek a pečovatelů.

„Díky nim měli manželé volné ruce a čas vstřebávat na přednáškách nové informace, společně se zamýšlet nad tématy přednášek ve skupinkách, v nichž se vzájemně obohacovali o zkušenosti,“ informoval Jan Zajíček, který se svou manželkou stál před 25 lety u kolébky manželských setkání. Loni i letos byli nejstaršími účastníky, ale při loňském Manželském setkání seniorů, pojedenácté konaném na Hostýně, patřili mezi nejmladší.