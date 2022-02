„Ta budova kdysi sloužila jako malotřídka, později v 70. - 80. letech minulého století fungovala jako rekreační zařízení, kdy se tam pořádaly pionýrské tábory a podobně a naposled to sloužilo jako rekreační zařízení Školského úřadu Uherské Hradiště, který tam posílal školáky zhruba do roku 1995 – 1996. Od té doby pak je budova a okolí bez využití,“ popsal Deníku aktuální situaci starosta Lopeníku Roman Buček.

Na louce u budovy podle jeho slov od té doby jen několikrát pořádali dětské dny, kácení máje a akce podobného typu. Po čtvrt století objekt oživují pro účely kulturní a spolkové činnosti obce.

„Měla by se tam konat setkání seniorů a podobně. Když jsme doposud něco takového pořádali, tak v zasedací místnosti obecního úřadu,“ konstatoval Roman Buček.

Práce na rekonstrukci bývalé školy v Lopeníku zahájili vloni s tím, že kompletně hotovo budou mít letos.

„Akci máme rozdělenou do dvou etap. V té první jsme od loňského ledna upravovali interiér na společenské prostory pro matky s dětmi za podpory Místní akční skupiny Bojkovsko ve výši dvou milionů korun, celkově to přišlo na tři miliony,“ upřesnil lopenický starosta.

Druhou fázi realizují prostřednictvím podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Týká se zateplení budovy a dokončení její fasády s celkovými náklady dva a půl milionu korun, přičemž dotace má podle starosty činit zhruba dva miliony. Celkem půldruhého milionu musí radnice navíc financovat z vlastních rezerv, které našetřila a měly by tak požadovanou částku pokrýt.

„Když jsme viděli, jakým způsobem rostou ceny materiálů a stavebních prací, tak jsem zavelel, abychom do toho šli co nejrychleji, dokud to ještě jde udělat za peníze, za které to máme vysoutěžené a za prostředky, za které to jsme schopni realizovat. Z té druhé fáze máme hotové zateplení. Na jaře chceme dokončit už jen tu finální část, závěrečnou fasádní strukturu a barevný nátěr,“ uvedl Roman Buček s tím, že uvnitř chybí ještě vybavení.

„Čekáme na nějaký vhodný projekt, v rámci jehož finanční dotace bychom to mohli dotáhnout do úplného konce,“ poznamenal starosta.