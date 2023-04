Doba koronavirová měla za následek, že se v květnu v roce 2020 její výstava obrazů v Plumlově nekonala. Teď po dvou letech se velká hanácká patriotka a obdivovatelka plumlovského zámku Lilian Amann konečně dočkala. Výstava jejích maleb s názvem „Déjà-vu“ odstartuje vernisáží v sobotu 15. dubna v 16 hodin v 1. patře zámku a tamní prostory ji budou hostit přesně dva měsíce.

Lilian Amann - Bílá vrána

„Vše se naštěstí už v lepší obrátilo, koronavirové restrikce se uvolnily a já jsem doslova nadšená, že budu moci své obrazy na zámku představit,“ nechala se začátkem dubna slyšet malířka s hanáckými kořeny.

Při vlastní instalaci obrazů i na vernisáži bude autorka osobně přítomna.

„Těším se, že uvidím nejen pokroky v rekonstrukci zámku, ale také řadu svých příznivců, kteří věřím, v hojném počtu na Plumlov dorazí. Je pro mě totiž pokaždé veliká čest, že si vyhradí kus svého volného času, aby ho strávili v zámeckém prostředí s mými obrazy a se mnou," popsala s úsměvem se špetkou nostalgie Lilian Amann.

I barvami hýřící plátna

Na výstavu přiveze z velké části obrazy nové, tvořené technikou akrylu na plátně a na dřevě. „V cyklu "Dětské sny" převažují podle jejích slov zemité a barevné tóny okrové a oranžové.

Lilian Amann - z cyklu 'Dětské sny'

„Tematicky jsou spojeny, jak už to u mých obrazů bývá, s přírodou. A tentokrát živou i neživou," sdělila malířka.

Onu poněkud snovou atmosféru cyklu pro kontrast doplní několik jejích barvami hýřících pláten.

„Jde o vyjádření naděje, jara a obrození po ztracených pandemických letech," vysvětlila autorka s tím, že obrazy "Osamělost bílé vrány" a " Stin - Tvůj nejvěrnější přítel" reflektují pocit izolace, kterou jsme všichni v době covidové trpěli.

Pandemie ve Stuttgartu

Před dvěma lety právě během covidu a řady restriktivních opatření s ním souvisejícími poskytla Prostějovskému deníku malířka, spisovatelka a psycholožka Lilian Amann exkluzivní rozhovor, v němž popsala okolnosti života během covidové pandemie ve Stuttgartu a nebylo to podle jejích slov vůbec nic jednoduchého.

Lilian Amann v centru Stuttgartu před vypuknutím nákazy Covid-19.

„Život se v současnosti změnil prakticky všem. Připadám si jako v nějakém katastrofickém filmu a čekám, kdy už přijdou závěrečné titulky. Z tohohle kina se ale bohužel nedá uprostřed promítání jen tak odejít,“ řekla v tomto rozhovoru na konci března roku 2020 mimo jiné Lili Amann.

„Na výstavě nebudou chybět i některé starší obrazy, které si budou návstěvníci pamatovat z předešlých expozicí. Je to pak jako milé setkání s dávnými přáteli. Obrazy mají totiž duši a potřebují ke štěstí společnost," doplnila Lili Amann.

Plumlovský zámek si zamilovala

Lilian Amann sice dlouhodobě žije v Německu, narodila se ale v Brně a v Kostelci na Hané žila její babička, kam za ní malá Lilian ráda jezdívala na prázdniny. V té době si zamilovala i plumlovský zámek a její láska k němu trvá dodnes.

„Prostředí Plumlova je mi stále citově blízké. Lidé, kteří na zámku působí, nebo i ti, kteří se tam s oblibou vrací, snad znají onen pocit, který bych popsala jako pozitivní energii, jež zámek vyzařuje,“ vyznává svůj obdiv k plumlovskému zámku Lili Amann.

Zároveň vzpomíná na to, kdy ji její babička poprvé zámek při jednom z výletů ukázala.

„Z jedné strany už z dálky trůnil ve výšce jako velikánský dům, ale z vnitřní strany nádvoří člověka překvapil svojí nezvyklou a komplikovanou krásou se sloupořadím až do vyšších poschodí. Zámek se tyčil jako poschoďový dort. Aspoň tak sem to vnímala kdysi jako malá. Jako by se mi náhle pootevřel průnik do minulosti. A nešlo jen o zámek, ale i o starý hrad, podhradí a okolí,“ popisuje své rané pocity.

Babička jí také vyprávěla různé příběhy. Jednou veselé, jindy smutné a někdy i strašidelné. Ukládaly se jí do paměti a přetransformovaly se časem do knížky pro děti „Pohádky a povídání z dávné Hané“, která vyšla před lety v pražském nakladatelství Jalna.