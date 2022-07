„Jsou to vlastně adaptační skupiny pro děti ve věku do šesti, patnácti let. Během letních prázdnin se bude celkem jednat o pět týdnů. Účastníci mají vše zdarma. Náklady jsou hrazeny z grandu Ministerstva školství České republiky,“ informuje ředitelka Domu dětí a mládeže v Uherském Hradiště Ivana Zůbková.