Malý sloník se zde narodil v neděli 6. června slonici Kali a je to pořádný kousek, vždyť váží něco kolem devadesáti kilo. Podle pracovníků zahrady je velmi vitální.

„Celá skupina funguje, mládě se napilo mleziva, pravidelně pije, Kali má o něj zájem, dokonce o něj jevila velký zájem i Zola,“ popsal ředitel zařízení Roman Horský první dny malého slůněte na tomto světě.

Slonice mládě chrání a mají o něj obavy.

„První tři dny slůně stále spinkalo, bály se že leží, tak do něj stále šťouchaly chobotem, budily ho, než pochopily, že jen spí,“ přiblížily vedoucí ošetřovatelka a ošetřovatelka slonů Anna Žáková a Michaela Nováková.

Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Apetit po mamince

Dodaly, že například když malý slon spí venku, tak stojí nad ním, aby měl stín.

„Má apetit po mamince, nebojí se je průbojný, zvědavý, všechno zkoumá. Je obrovsky vitální, než se poprvé napil, tak hrozně řval,“ seznámily s povahou nově narozeného mláděte. Jak se bude jmenovat zatím ještě není jasné, zahrada ale má již nějaké tipy. Zřejmě podle vyjádření vedení zahrady, bude nosit nějaké z afrických jmen.

„Jsme nadšené, větší možnost jsme ještě neměly a asi mít už nebudeme. Porod slůněte byl velmi psychicky náročný, až jsme se jej dočkaly a slůně bylo venku, tak jsme se bály, jestli se napije, jestli je zdravé a jak ho ostatní slonice přijmou. Byly jsme šťastné, když jsme viděly, že je v pořádku,“ komentovaly ošetřovatelky slonů příchod mláděte na svět.

Slonice opatrovatelky

Podle nich, s příchodem mláděte do skupiny, se chování slonic nezměnilo.

„I Kali nás velmi příjemně překvapila, ta se naopak velmi zklidnila, uvidíme, jak mládě ještě přijme Ulu, ta se ho zatím straní,“ dodaly pracovnice zahrady. Naopak Zola, která před třemi lety porodila mrtvé slůně, se prý ujala dozoru nad slůnětem. Když Kali začala rodit, byla hned u ní.

„Dokonce ve chvíli, kdy mládě vypadlo, tak se postavila před Kali, aby k němu nemohla, protože ji zná, že je prudká povaha. Tak se v první chvíli snažila mládě chránit. Ale Kali se pak nakonec k němu protlačila a dopadlo to dobře,“ zmínily Anna Žákovská a Michaela Nováková.

Doplnily, že Kali slůně trochu zpočátku nechtěla nechat pít, tak to mládě zkoušelo u Zoly.„Asi si myslelo, že Zola je jeho maminka, protože byla na něj trochu příjemnější, ale zjistilo, že z toho nic nebude a začalo to znovu zkoušet u Kali a nakonec ji udolalo,“ usmály se ošetřovatelky s tím, že Kali pak už Zolu trochu i odháněla.

„Jako by jí říkala něco jako: „to je moje slůně.“ A i když musela na to přijít, a asi potřebovala nějaký čas, tak Zole už ho nedala,“ seznámily pracovnice Zoo Zlín.

Cesta za vysněným slůnětem a chovem slonů ve zlínské zoo začala v roce 2003, kdy zahrada získala tři samice slona afrického, Kali, Zolu a Ulu. Původní záměr chovat jen tyto slonice, ale musel být kvůli tomuto geneticky cennému druhu změněn. A pracovníci Zoo Zlín to věděli, bez dalšího posunu by zahrada o trojici oblíbených slonic přišla. Putovaly by do jiné zoo v Evropě kde by mohly mít mladé.



„Chtěli jsme u nás něco změnit, chovat slony,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Nejdříve se ale pro to, aby se počty slonů ve zlínské zoo začaly měnit směrem nahoru, musely zde změnit podmínky a zázemí pro jejich chov.„V rámci projektu Karibuni začala zahrada připravovat jedno z největších chovatelských zařízení pro slony v Evropě. Evropská asociace zoologických zahrad prostřednictvím svého koordinátora doporučila zlínské zahradě zapojit slonice do chovného programu. Pokud by tak zlínská zoo neučinila, reálně hrozilo, že dojde k přemístění slonic tam, kde by toto bylo možné,“ vysvětli ředitel Zoo Zlín.



V roce 2014 začaly přípravy slonic na inseminaci, ta první byla úspěšně provedena na konci září roku 2016 u samice Zoly, která byla pro tuto cestu vybrána. Zola porodila v červnu 2018, slůně se však bohužel narodilo mrtvé, což prý podle odborníků není neobvyklé. Současná „máma“ prvního mláděte slona afrického Kali byla úspěšně inseminována až na třetí pokus.Šťastná zpráva o narození afrického slůněte obletěla doslova celou republiku. Pracovníci Zoo Zlín očekávají, že malý, roztomilý chobotnatec bude hitem a přiláká tak do nejnavštěvovanějšího místa na Moravě další návštěvníky.

Podle pracovníků zahrady bude slůně k vidění již tento víkend. „Během víkendu Vám poprvé umožníme pohled na slůně z větší blízkosti. Svým způsobem je to i naše poděkování za Vaši neuvěřitelnou finanční a slovní podporu, kterou jste nám poskytli během uzavření zoo při pandemii covidu. Od 11.00 do 12.30 hod. a od 15.00 do 16.30 otevřeme pěšinu v dolní částí kolem výběhu slonů k expozici lvů a přes zastřešenou vyhlídku u nosorožců. Zpřístupnění pěšiny bude však probíhat s omezením možného počtu návštěvníků. Neustále budeme sledovat chování stáda slonů. Pokud by došlo k nepříznivé reakci nebo neklidnému chování slonic, opětovně přistoupíme k uzavření celého okolí pavilonu a výběhu slonů. Slůně je na světě teprve pár dní, i když prozatím vše probíhá v pořádku, není zdaleka ještě vyhráno. Jsme proto maximálně opatrní.Prosíme Vás o respektování povolené trasy kolem výběhu a také pokynů našich zaměstnanců," seznámila veřejnost na facebookovém profilu Zoo Zlín.