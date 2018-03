Majitelé domů přispějí statisíci na opravu ulice v centru Hradiště

Ulice Šromova v Uherském Hradišti patří mezi nejstarší ve městě. Už dlouhá léta je však v dezolátním stavu. Majitelé domů v ulici proto dostali nápad, jak by mohli přimět město k rychlejší nápravě situace. I díky jejich aktivitě se v dubnu rozběhnou opravy, díky kterým se hrbatý kostkový povrch stane minulostí.

„Asi před rokem jsme městu nabídli, že pokud by přistoupilo k opravám ulice, podíleli bychom se na nich deseti procenty. Jsem rád, že tento nápad město oslovil a vše se povedlo dotáhnout do konce,“ prozradil Miroslav Kadlec, který ve Šromově ulici vlastní několik domů.

Jeho nápad zaujal Tomáše Kocourka ze společnosti A.S. INVESTMENT Real Estate, jež vlastní domy na protější straně ulice.

„Právě před rokem jsme dokončili opravy fasád. Vadilo nám, že je ulice ve velmi špatném stavu, třeba dámy na podpatcích tam mají velký problém chodit. Přemýšleli jsme, co bychom pro to mohli udělat, a pan Kadlec přišel s myšlenkou na tuhle netradiční věc,“ vysvětlil Tomáš Kocourek, co majitele domů vedlo k neobvyklému kroku.

Nabídka finančního příspěvku představitele města překvapila, starosta připustil, že byla impulsem, aby k opravě ulice přistoupili dříve, než se původně plánovalo.

„Nejprve jsme hledali dotační titul, abychom ulici zařadili do bezbariérové trasy městem, ale později jsme uznali, že ulice je přece jen trochu bokem celé trasy a opravíme ji z vlastního rozpočtu,“ uvedl hradišťský starosta Stanislav Blaha

Ve výběrovém řízení uspěla bílovická firma SVS – CORRECT, která ulici opraví za 3,1 milionu korun. Dar majitelů nemovitostí bude činit 300 tisíc korun, o což se podělí rovným dílem. Rekonstrukce začne 3. dubna a skončí 16. července letošního roku.

Povrch bude ze žulových dlažebních kostek, komunikace bude vyspádovaná do jejího středu. Odvodnění zajistí nové uličními vpusti s napojením na stávající kanalizaci.

„Protože ulice je úzká a auta zásobování měla velký problém se tam pohybovat, požádali jsme město, zda by nemohly být chodníky v jedné rovině s cestou. Jsme rádi, že nám vyšli vstříc,“ pochvaluje si Tomáš Kocourek spolupráci.

V ulici bude instalováno i nové veřejné osvětlení a také nové trubkování pro metropolitní síť.

Až bude vše hotové, se nemůže dočkat Vlastimil Sýkora, který v ulici již jednadvacet let provozuje obchod s okny, žaluziemi a bytovými doplňky.

„Asi před osmnácti lety byla celá ulice rozkopaná, když tady dělali plyn nebo něco takového. Následně ale dělníci cestu i chodníky nepochopitelně vrátili do úplně původního stavu se všemi propadlinami. Prý na opravu nebyly peníze. Teď už to snad bude všechno v pořádku,“ pousmál se Vlastimil Sýkora, kterého trápí jen plánovaná délka oprav. „Tři měsíce jsou opravdu hodně dlouhá doba. Budou se k nám hůř dostávat zákazníci, ale především zboží budeme muset tahat od Františkánské ulice, což nebude snadné. Ale nějak to přežijeme, hlavně že pak vše bude nové a pěkné,“ dodal.