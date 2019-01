Stupava - Lyžařské středisko ve Stupavě, nacházející se v lůně chřibské přírody, se v právě končící zimní sezoně 2012 až 2013, těšilo velké přízni návštěvníků. Ti si pochvalovali nejen podmínky, které tu byly vytvořeny pro lyžování, ale také řadu dalších služeb.

Lubomír Orel, majitel lyžařského střediska na Stupavě. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Rok co rok od poloviny listopadu majitelé stupavského lyžařského střediska, manželé Lubomír a Bohdana Orlovi, nedočkavě čekají na mráz, vzhlížejí k obloze a vzývají sněhová mračna. Když ani jedno dlouho nepřichází, projeví se to negativně na hospodaření střediska. Oba dobře vědí, že konkurovat alpským ledovcům, na nichž se lyžaři a snowboardisté prohánějí až tři sta dní v roce, jejich lyžařský areál nemůže.

Stejně jako před uplynulými zimními sezonami sledovali Orlovi od loňského listopadu s obavami předpověď počasí. „První lyžaře jsme na svahu, na němž leželo 30 centimetrů technického sněhu, přivítali 8. prosince, ale v jednom z uplynulých roků se u nás lyžovalo už 15. listopadu," svěřil se pětatřicetiletý Lubomír Orel, majitel lyžařského areálu. Využil každé noci s teplotou pod bodem mrazu, aby sjezdovku nejen udržoval, ale vrstvu sněhu na ní osmi sněhovými děly a pěti tyčovými postupně navyšoval.

„Na přelomu ledna a února leželo na svahu místy až 80 centimetrů technického i přírodního sněhu a k dispozici byly čtyři lyžařské vleky," sdělil Orel, který vychází lyžařům vstříc i z hlediska parkování osobních vozidel. Jedno parkoviště se nachází u silnice v lyžařském areálu, druhé u stupavského kostela, asi dvě stě metrů od sjezdovky. Otevřeno je denně od půl deváté ráno do půl deváté večer. Přepravní kapacita vleků za hodinu se pohybuje kolem 2500 osob.

Na vlek a sjezdovku s čipovou kartou

Lyžařské středisko Stupava nabízí návštěvníkům už čtvrtým rokem zajímavý odbavovací systém. „Jízdenky jsou vydávány na bezdotykové čipové karty, které jsou zálohovány padesátikorunou. Pernamentku stačí uložit do prázdné levé kapsy v bundě. Lyžař ji z ní nemusí vytahovat ani přikládat k turniketu," vysvětluje Orel význam čipových karet, které urychlily odbavování u vleku na půlkilometrové sjezdovce.

Lyžařská škola bez lavic, ale na sněhu

Lyžaři mohou na Stupavě v plné míře využít také lyžařskou školu, která tu funguje už desátou sezonu, a to denně od devíti hodin. Klienti lyžařské školy mají po dobu výuky přednost na lyžařských vlecích. „Funguje u nás také kroužek lyžování. Pro osoby starší 6 let, které již umějí lyžovat, probíhá ve středu od 17 -19 hodin. Kroužek je zaměřen na zábavné ježdění v týmu," netají se dalšími aktivitami lyžařského střediska jeho provozovatel.

Jedním dechem poznamenává, že v lyžařské a snowboardové škole vyučují kvalifikovaní instruktoři, kteří jsou zaměřeni na individuální výuku. „Jeden instruktor se věnuje vždy jen jednomu klientovi, bez ohledu na to, zda jde o začátečníka nebo pokročilého lyžaře či snowboardistu. Přístup ke každému klientovi je maximálně přizpůsoben jeho požadavkům, výkonnosti a lyžařské nebo snowboardovské zdatnosti," líčí Orel. Výuka probíhá v hodinových, maximálně dvouhodinových blocích. Praxí ověřená délka výuky je podle Orla ideální, a to jak z pohledu fyzické náročnosti, tak z hlediska udržení pozornosti, zejména u menších dětí.

Dlouholeté zkušenosti v prodeji a servisu a zimního vybavení

V areálu lyžařského střediska ve Stupavě je ze strany manželů Orlových a dalších zaměstnanců patrná kvalitní péče o návštěvníky. Nechybí zde kompletní lyžařský servis, který by lyžařskému areálu mohly závidět mnohem větší a daleko déle fungující zimní střediska na Moravě. Ke spokojenosti návštěvníků stupavského ski parku slouží Testcentrum lyží aktuální modelové řady značky Elan, půjčovna lyží a snowboardů, stroje na jejich servis a již zmíněné bezplatné parkoviště pod sjezdovkou a u stupavského kostela.

Akvárko láká k posezení a občerstvení

Součástí stupavského lyžařského střediska je klimatizovaná nekuřácká restaurace s názvem Akvárko, která nabízí nejen vyznavačům zimních sportů, ale i široké veřejnosti, která do Stupavy v srdci Chřibů zavítá, pestrou paletu teplých jídel, podávaných po celý den. Otevřena je denně od 9.30 do 21.30 hodin. Ke spokojenosti návštěvníků slouží venkovní terasa s posezením. V areálu nechybí ani dětské koutky.

Do Alp nebo na Stupavu?

Provozovatelé některých lyžařských středisek v naší vlasti si po skončené sezóně postesknou, že vlivem krize zaznamenávají pokles návštěvnosti. „Pokud vyznavači lyžování nemají finanční prostředky na Alpy a chtějí si dobře zalyžovat, ať přijedou na Stupavu. A kdo lyže nemá a lyžovat neumí, u nás mu lyže nebo snowboard půjčíme a instruktoři lyžařské školy ho na nich určitě naučí na našem svahu jezdit," nabízí řešení briskně uvažující Orel.

Dobře si je vědom toho, že stupavský ski areál lyžařským střediskům v Alpách konkurovat nemůže, ale snaží se, aby sjezdovka byla v zimní sezoně pokryta co nejdéle dostatečnou vrstvou sněhu k lyžování. „Díky kvalitnímu zasněžovacímu systému lze půlkilometrový svah zasněžit zhruba za sto padesát hodin. Zasněžování, k němuž máme osm vrtulových děl a pět tyčových, ovlivňuje celá řada faktorů," říká Orel. Prozrazuje, že ta letošní lyžařská sezona skončí na Stupavě v průběhu posledního dubnového týdne. „Nejdelší sezonu jsme tu zaznamenali před sedmi lety. Začala 17. listopadu 2005 a skončila 23. dubna 2006," vzpomíná majitel stupavské sjezdovky.

Zadívá se kamsi do dálky a rozpomíná se na své dětské sny. Ostatně, kdo z nás je neměl? Kdo si nedělal fantastické představy o tom, co bude dělat, až bude dospělý. Každý. Nikoho to neminulo. Jiný nebyl ani Lubomír Orel.

Člověk potřebuje k životu energii

Když se po absolvování gymnázia pouštěl na podnikatelskou dráhu, odvaha mu rozhodně nechyběla. Začal totiž dovážet výpočetní techniku z USA a za nějaký čas s ní operoval v kroměřížském i ve vyškovském okrese. „Před dvanácti lety jsem počítačovou firmu prodal a rozhodl jsem se provozovat koupaliště a volejbalové hřiště v Koryčanech. Tenkrát jsem ještě bydlel v Lískovci, coby kamenem dohodil od Koryčan. O dva roky později jsem si k tomu přibral zastoupení na prodej zasněžovací techniky na českém území a kromě toho jsem provozoval lyžařský vlek ve Velkých Karlovicích," vzpomíná na začátky byznysu Orel. Nikdy ale nezapochyboval o nastoupené podnikatelské cestě.

„Člověk potřebuje k životu energii. Někdo ji dostane k životu víc, jiný méně. Já jsem asi ten první případ, přestože někdy musím podvědomě trochu brzdit. Tím ale nechci říci, že mám energie na rozdávání. Když už se do něčeho pustím, dělám to dynamicky," svěřuje se Orel. Svědomí a mladá průbojnost ho vedly vlastní cestou, o níž byl přesvědčen, že je správná, a tou že půjde, ať se děje, co se děje.

Stupavská sjezdovka lyžaře stále láká

Nezaváhal ani na sklonku devadesátých let minulého století, když se začal cítit pevný v kramflecích, ale finančně ne zase natolik, aby se realizoval v nějakém vysokohorském středisku. „Protože jsem na něj neměl tak vysokou finanční částku, zakotvil jsem díky klimatickým podmínkám na Stupavě," svěřuje se Orel. Na pětisetmetrovém severním svahu v horní části Stupavy začal budovat lyžařský areál, v němž ve čtvrtém dubnovém týdnu končí v pořadí už dvanáctá lyžařská sezona.

V poměrně krátké době dokázal Lubomír Orel uplatnit své organizační schopnosti. Přitáhl na poměrně strmý a v zimním čase neustále zasněžovaný svah příznivce lyžování nejen z Uherskohradišťska, ale i z Brněnska, Hodonínska, Vyškovska, Kroměřížska a Zlínska.

„Ačkoliv nerad hovořím o svých plánech, přesto prozradím, že už nyní pracujeme na vylepšení lyžařského areálu. Snažíme se vybudovat na kopci nad sjezdovkou jezero s čerpací stanicí, z něhož budeme brát vodu k technickému zasněžování svahu," naznačuje Orel prioritu dalšího podnikání, které je všechno podřízeno.

A jaké „dobíjecí baterky" má Lubomír Orel ve svém soukromém životě? „Musím dělat něco, co mě baví. A tím je moje podnikání. Ideální by bylo, kdybych je mohl spojit s mými velkými zálibami, lyžováním a turistikou," svěřuje se majitel lyžařského střediska ve Stupavě.

Ani po skončení lyžařské sezony nesloží ruce v klín a neodjede na několikaměsíční dovolenou, ačkoliv by si ji zasloužil. Vždyť denně pracoval od časných ranních hodin až dlouho do noci. „Práce je pořád dost. Je třeba opravovat stroje a zařízení, udržovat travní porosty, vylepšovat sjezdové tratě a inženýrské sítě. Protože mám stroje na sečení trávy, vypomohu s nimi obci i občanům. Žádnou žádost o pomoc neodmítnu," hýří elánem Lubomír Orel.

Lubomír Orel

Narodil se před pětatřiceti lety v Lískovci na Kroměřížsku. Od útlého dětství měl rád přírodu a všechno živé v ní, takže chtěl být lesníkem. Člověk míní a život mění. Po absolvování gymnázia se rozhodl podnikat. Na sklonku devadesátých let začal budovat v horní části Stupavy lyžařský areál, v němž se už třináctým rokem lyžuje. Ano společnému životu ve dvou si řekli s manželkou Bohdanou v roce 2004 a společně vychovávají dceru Nelu. Za svou největší životní zkušenost považuje podnikání. K jeho zálibám patří lyžování a turistika.