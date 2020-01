„Vleky jsme spustili ještě před víkendovým sněžení, ale o víkendu byla docela mlha, tak byla návštěvnost slabší. Vlek jede do tří čtvrtin délky, zbytek dosněžujeme,“ hlásil správce celého areálu Petr Kroča, který se nechtěl k situaci, na Lopatě, příliš vyjadřovat.

Nakonec se ale rozpovídal.

„S některými lidmi máme potíž. Jedeme v omezeném režimu. Máme problémy s vodou, i když ta situace se nám momentálně zlepšila. Lidi to nechápou nebo nechtějí pochopit. Jenom vidí, že jsme poměrně vysoko a vlek nejede. Zasněžujeme třeba čtyři hodiny a pak musíme děla vypnout,“ prozradil správce lyžařského areálu. Vzápětí sdělil i podrobnosti.

Na zasněžení celého svahu není dost vody

„Podařilo se nám zvýšit kapacitu zásob vody z 1 200 kubíků na 3 600 kubíků, což je v daném území maximum. Pro zasněžování celého svahu je však potřeba zhruba 6 000 kubíků vody. Jsme v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, další navýšení už nám ochranáři nepovolí. V letošní sezoně s námi příroda moc nehraje, musíme se prostě přizpůsobit,“ řekl Petr Kroča.

Aktuální počasí, ale vlekařům na Mikulčině vrchu přeje. Noční minusové teploty jim dovolují spustit zasněžování. O následujícím víkendu by se měla „Lopata“ rozjet naplno.

„Naše přání je dosněžit do soboty celý svah. Jsme tady od rána do večera, zasněžujeme i v noci. Když tam dáme šest děl, tak se to dosněží. Bojujeme s přírodou, co je v našich silách. Všichni jsme tady dobrovolníci. Lidi, kteří to tu mají rádi. Nechceme se srovnávat se Stupavou, kde se lyžuje už od prosince. Tam je to na jiné úrovni. Tady máme radost z toho, že spustíme vlek. Chceme tu radost pro lidi udržovat,“ přeje si osmašedesátiletý Petr Kroča.

První lyžování a sportovní radost na Lopatě si nenechal uniknou ani Jaroslav Mahdal z Uherského Brodu. Kvalitu svahu si pochvaloval.

„Je tom kousek z domu, jsem tu za patnáct minut. Nemusím nikam složitě cestovat. O tom to je. Svah je sice trochu tvrdší, ale solidně upravený. Věřím, že ho dosněží, co nejdříve,“ přeje si brodský lyžař.

Sjezdovka Myšáček nebude v provozu

Vedle svahu Lopata je zhruba o kilometr dál už deset let nefunkční sjezdovka Myšáčka. Bude letos v provozu?

„Kvůli spadlým stromům byl vlek hodně poškozený, jeho spuštění se neplánuje. Navíc má pozemky pět majitelů a jednání jsou složitá,“ vysvětluje Petr Kroča.

Tratě pro běžkaře nejsou na Mikulčině vrchu nijak udržovány. Stopu si dělají běžkaři sami. Většinou se při dobrých podmínkách dá běžkovat v okolí a po hřebenech Malého a Velkého Lopeníku.

Provozní informace:

Otevírací doba: PO: zavřeno | ÚT - PÁ 10 – 16 hodin || SO/NE: 9 – 16 hodin.

Občerstvení: Letos bude k občerstvení kromě vnitřního bufetu také bufet venkovní, umístěný blíže ke sjezdovce.

Lyžařská škola: Výuka lyžování a snowboardingu na svahu Lopata. Vítány jsou všechny věkové kategorie, začátečníci i pokročilejší lyžaři. Provoz je jen za dobrých sněhových podmínek, pouze o víkendech od 10 do 16 hodin.

Svah Lopata

Nachází se přímo u chaty Lopata, kde je možnost celoročního ubytování.

Nadmořský výška: 750 metrů n. m.

délka: 600 m

šířka: 120 m

výškový rozdíl: 130 m

Sjezdovka Lopata je uměle zasněžována technickým sněhem a je osvětlena pro večerní lyžování. Lyžařské svahy jsou upravovány sněžnými rolbami Pisten Bully 300 s frézou a TurboTRAC TT 260 s frézou.

Vleky na svahu Lopata

Lyžařské vleky oběžné jednomístné typu Poma.

1) Lyžařský vlek TATRALIFT typ LVH 80 přepravní kapacita do 900 osob/hodinu.

2) Lyžařský vlek TATRALIFT typ LVF přepravní kapacita do 700 osob/hodinu.

3) Dětský vlek a dětské lano o délce 100 metrů.

Ceny:

Vstup na malý dětský vlek je 50,- Kč / den / osoba.Jízdné bodové. 100,- kč = 100 bodů. Jedna jízda 12 bodů v pondělí – pátek do 16 hodin. O víkendu 14 bodů.