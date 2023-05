„Moje milované Luhačovice, tady jsem začínal svoji kariéru a sem se rád vracím,“ takto v pátek 12. května uvedl svůj koncert v rámci slavnostního zahájení Otevírání pramenů 2023 v Kulturním a kongresovém centru Elektra v Luhačovicích Felix Slováček.

Felix Slováček v Luhačovicích | Video: Pavel Bohun

Tento za několik dnů osmdesátník ve skvělé kondici se v průběhu večera dočkal gratulací od publika a osobně pak od hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše i starosty Luhačovic Mariana Ležáka. „Hodně štěstí a zdraví, mistře,“ zaznělo na adresu jubilanta unisono z úst lidí v zaplněném sále.

Dalších gratulací se oslavenec dočkal při párty, kterou na jeho počest uspořádal předseda správní rady Nadace Moravské Slovácko Zdeněk Zemek. Tam jej vítal transparent, na kterém bylo uvedeno: „Vítej doma Felixi. Děkujeme, že už 60 let rozdáváš radost jako skvělý hudebník. Vše nejlepší k Tvým 80. narozeninám Ti s úctou přejí krajané.“

Zdroj: Pavel Bohun

Toto symbolické gesto bylo příznačné také proto, že se Felix narodil 23. května 1943 ve zlínských Malenovicích.

Ve více než dvouhodinové show, kde zazněly skladby od Glenna Millera In The Mood, Ennio Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, Karla Svobody, Michaela Jacksona a dalších, vystoupili s Felixem Slováčkem Big Band Felixe Slováčka, Felix Slováček jr., s písněmi Karla Gotta pak skvělý Ondřej Provazník a trio Ladies Of The Night s Annou Julií Slováčkovou.

Koncertem začalo třídenní Otevírání pramenů v Luhačovicích, které vyvrcholí nedělním průvodem a svěcením pramenů.