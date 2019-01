ROZHOVOR / Putování okolím Břestecké skály má dlouholetou tradici. Mnozí z účastníků jejího 38. ročníku, který se uskutečnil o třetí lednové sobotě, si bez této akce nedokáží začátek roku vůbec představit.

Ludmila Višňovská se dodnes podílí na organizaci výšlapu okolím Břestecké skály. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Než si ale mohli vyšlápnout na osmikilometrovou či patnáctikilometrovou trasu, aby si opravdu užili zimní přírody, museli se zastavit v břestecké multifunkční sportovní hale U Krtka. U prezence se mohli setkat s Ludmilou Višňovskou, břesteckou rodačkou, která spolu se svým bratrem Františkem Patylou a řadou dalších stála u kolébky Putování okolím Břestecké skály. Na několik otázek ochotně odpověděla také Deníku.

Kdo přišel s myšlenkou, založit turisticko-sportovní akci s názvem Putování okolím Břestecké skály?

V Břestku byl v 70. letech minulého století aktivní oddíl kopané TJ Sokol, jehož členem byl mimo jiné můj bratr František Patyla mladší, který byl v roce 1978 pověřen založením odboru turistiky. Protože dovedl kolem sebe soustředit další aktivní spolupracovníky, byl postaven i do čela odboru turistiky při zdejší tělovýchovné jednotě.

Putování okolím Břestecké skály předcházela jakási Stezka zdraví. Kudy vedla a jak byla dlouhá?

Duchovním otcem Stezky zdraví, která byla první vlaštovkou v okrese, byl František Patyla. Byla vybudována ve spolupráci s Klubem českých turistů Tupesy a tamní základní školou. Slavnostně byla otevřena 3. listopadu 1979. Start a cíl 1100 metrů dlouhé trasy, na níž byly v kopcovitém terénu nejrůznější přírodní překážky, byl u břestecké sportovní haly. Děti i dospělí si na ní mohli ověřit svoji fyzickou zdatnost.

Kdy vznikla myšlenka uspořádat I. ročník Putování okolím břestecké skály?

Zimní turistické putování okolím Břestecké skály vzniklo z popudu Františka Patyly, který rád chodil chřibskými lesy a přírodou. U pomyslné kolébky prvního ročníku stáli Josef Dohnal, Zdeňka Tománková, Ludmila a Dionýz Višňovští, Miloš Juřík, František Marek, Josef Šojdr a další. První ročník se uskutečnil o druhé lednové sobotě v roce 1982. František Patyla tenkrát usiloval o to, aby jedna trasa o délce víc než 20 km vedla přes Salaš. V tehdejších zimních podmínkách, kdy bývalo hodně sněhu, který jsme museli na trasách předem prošlapat a ještě je fáborky vyznačit, protože nevedly po vyznačených turistických cestách, by to bylo hodně náročné. Takže nejdelší tratí dodnes zůstala ta patnáctikilometrová.

Břestecký turistický oddíl ale v roce 1989 zanikl. V pořádání výšlapů okolím Břestecké skály od té doby pokračuje sportovní fotbalový klub Target.

Ano. Účastníci pochodu si už několik let před startem i v cíli pochodu pochutnávají na zabijačkových dobrotách, které si ale musí zaplatit.