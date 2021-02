„Zájem o lov na dírkách byl u nás o víkendu i začátkem tohoto týdne velký. Chytalo tu najednou i padesát lidí. Led má tloušťku skoro deset centimetrů a snad nám i při teplotách nad nulou do víkendu vydrží,“ řekl Deníku provozní z Hospůdky na Haldě Martin Kapitán.

Pstruzi jsou podle jeho slov vysazováni v tamním rybníku každoročně.

„Pokud nezamrzne, můžou je lidé chytat z mola anebo ze břehu. V ceně povolenky si lze odnést až tři chycené ryby. Zájemci prodáme lístek, půjčíme vrták, a nebo popřípadě když někdo nemá, tak i udici,“ upřesnil Martin Kapitán.

Návnada a štěstí

Zaručenou radu, jakým způsobem pstruha chytit, však nemá.

„Je to o náhodě i o tom, jakou kdo zvolí návnadu. Většinou to bývá červík, ale je to různé. Nakonec si někdo odnese jednoho nebo i tři pstruhy, zatímco jiný má smůlu a nechytne nic,“ usmívá se Martin Kapitán.

Předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku v Uherském Hradišti Milan Čaja upřesnil, že v případě lovu na dírkách, se jedná převážně o komerční rybolov.

Led musí mít aspoň 10 centimetrů

„Předpokladem je dostatečná síla ledové plochy, která by měla mít, z bezpečnostního hlediska, minimálně deset centimetrů. Rozestupy dírek na hektarovém rybníku by pak z rybolovného pohledu měly činit alespoň dvacet metrů,“ informoval Milan Čaja.

Před utlumením mrazů a nastupující oblevou varoval mluvčí společnosti Povodí Moravy Petr Chmelař.

„S ohledem na oteplení i z důvodu snižování hladin vodních nádrží, upozorňuje Povodí Moravy, že není bezpečné vstupovat na hladiny zamrzlých vodních nádrží, jezových zdrží či vodních toků samotných. Led slábne a v důsledku klesající hladiny hrozí riziko jeho prolomení i při nízkém zatížení,“ upozornil Petr Chmelař.

Rybník je v areálu farmy Halda v Boršicích, takhle to tam vypadá