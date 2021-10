Los podruhé za sebou studentku katapultoval do pozice předsedkyně

Pošesté usedla v Hostějově na jihozápadním okraji Chřibů, do volební komise, a podruhé za sebou si vylosovala pozici její předsedkyně. Řeč je o třiadvacetileté Ludmile Bartlové. Ta je ve volební komisi už poměrně zběhlá a podle svých slov to není nic, co by neznala, neboť její členkou bývá pravidelně už od svých 18 let.

Předsedkyně volební komise v Hostějově Ludmila Bartlová | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Minimálně jednou ročně, zpravidla každým rokem totiž nějaké volby bývají. Vzpomínám si, že jsem začínala jako zapisovatelka," poznamenává Ludmila Bartlová, studentka přírodovědecké i filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Ta je i letos rozhodnutá a už delší dobu má jasno v tom, koho bude volit. Tento rok se v hostějovské volební komisi sešli na chlup stejní lidé jako vloni. Kromě zapisovatelky, kterou už počtvrté bude tamní starostkou jmenovaná účetní z obecního úřadu Kateřina Bartoňová, určil los na prvním zasedání čtyřčlenné okrskové volební komise pozice zbývajících tří lidí, tedy předsedy, zástupce a člena. „Asi mám na to štěstí, ale nijak mně to nevadí, protože minulý rok jsme to zvládli dobře, tak snad to stejně půjde i letos," komentuje Ludmila Bartlová situaci, kdy si opět vylosovala funkci předsedkyně volební komise. Stejnou sestavu, jako vloni považuje za přínos. „Je dobře, že jsme se sešli jako vloni. Jsme na sebe zvyklí a víme, kdo, co a jak má dělat," dodává Ludmila Bartlová, v jejíž rodině je angažovanost poměrně obvyklou záležitostí. „Maminka je starostka, brácha místostarosta a z mých pěti starších sourozenců čtyři ve volební komisi také seděli," usmívá se předsedkyně volební komise ve vesničce Hostějov se 47 obyvateli, rozkládající se v nejjižnějším cípu Zlínského kraje.