/VIDEO, FOTOGALERIE/ Celé tři dny měnili na usedlosti Pančavňa v Lopeníku na Uherskobrodsku staré došky za nové řemeslníci ze severovýchodního Polska. Jde o jedinou trvale obydlenou usedlost krytou slaměným doškem ve Zlínském kraji. Zároveň se už od roku 1958 jedná o kulturní památku. Začalo do ní ale zatékat, a právě proto se její majitelka Anežka Vlčíková rozhodla staré došky vyměnit za nové.

Nové došky na domku v Lopeníku 1 | Video: Pavel Bohun

„Od úterý do čtvrtka, v těch vedrech, muselo devět řemeslníků z Polska odstranit staré doškové pokrytí a navázat na trámy a střešní laty 4000 nových došků. Už to dál nešlo, do Pančavně postavené v roce 1803, v několika místech zatékalo,“ postěžovala si Anežka Vlčíková.

Přiznala také, že měla velký problém sehnat firmu, která by doškovou střechu letos dodala a vyměnila. „Nikdo z oslovených v České republice ani na Slovensku to tak rychle udělat nemohl, kvůli zaneprázdněnosti, proto jsem za chlapy z Polska ráda. Na střechu domku i hospodářskou část, dohromady o rozloze 300 čtverečních metrů, padla sláma ze rži rostoucí na třech hektarech pole,“ vypočítává Anežka Vlčíková.

Burza krojů přilákala do Babic stovky zájemců

Do snopů si vše navázali řemeslníci doma v Polsku. Na Lopeník to přivezli ve dvou kamionech s přívěsy a v několika dalších dodávkách. Na místo určení snopy cestovaly 700 kilometrů. „Dřív došky vydržely i více než padesát let, v současnosti kolem deseti roků. Uvidíme, kolik vydrží nová střecha,“ přemýšlí majitelka usedlosti postavené ještě z vepřovic, kam se po jejích prarodičích v roce 1987 nastěhovali její rodiče.

„Tatínek mě prosil ať to tady nezaroste, abych se o tu chalupu postarala. Bydlím tady už šestým rokem a jsem tu ráda, jako děti jsme sem jezdívaly a Pančavňa mi přirostla k srdci,“ přiznává Anežka Vlčíková.

VIDEO: Dožínky po sto letech. V Dolním Němčí slavili velké výročí

Došková střecha ji podle jejích slov přijde na více než milion korun. Výrazně jí pomohla nejen dotace z ministerstva kultury. „Zlínský kraj mě zachránil. Musím poděkovat, že mě přispěli i oni,“ dodává Anežka Vlčíková.