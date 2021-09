„Jsem velmi rád, že na Uherskohradišťsku původní řemesla stále slaví úspěch. A když se místním mistrům svého oboru navíc daří předávat své umění svým následovníkům, je to nesmírně cenné. Navíc se s nimi můžete setkat také, protože je už tradicí, že oceňované lidové tvůrce a řemeslníky může veřejnost potkávat na jarmarcích, které pořádáme,“ komentoval předání cen starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.