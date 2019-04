„Muzikanti mají lepší podmínky pro svůj rozvoj. Například znalost not je u nich samozřejmostí,“ prozrazuje v rozhovoru etnomuzikolog Slováckého muzea a primáš cimbálové muziky Cifra Petr Číhal.

Čím jsou charakteristické lidové písně na uherskohradišťském Dolňácku?

Myslím, že nelze po hudební stránce přesně vymezit, co je charakteristické pro lidovou píseň v této oblasti, ale je nutné ji vidět v širším kontextu celého Slovácka, potažmo celého východomoravského okruhu a srovnat ji například s písněmi v Čechách. A teprve v této rovině bychom mohli postihnout její hudební charakter. Kromě durových tónin se zde vyskytují tóniny mollové a tzv. modální (církevní), nalezneme písně s pravidelným i nepravidelným rytmem. To je jistě rozdíl od českého prostředí, ve kterém převažuje durová tonalita a pravidelný rytmus.

Jak důležitou roli hrály tyto písně v obřadu čepení?

Myslím, že podtrhovaly přelomovou situaci samotného aktu čepení, tedy sejmutí pentlení náležející svobodným dívkám a nevěstám a nasazení čepce na hlavu, který nosily pouze vdané ženy. Jednalo se o písně vázané na konkrétní situaci, které se jinak nezpívaly.

O čem se nejčastěji v písních zpívaných během čepení zpívalo?

Písně se většinou tematicky vztahovaly k jednotlivým aktům čepení popisující prováděný úkon. Zachycovaly stav „bezstarostné“ svobodné dívky a její proměnu ve vdanou ženu včetně budoucího údělu, vyjadřují tedy vědomí vstupu do nového stavu a často právě obavu z něj.

Jsou tyto písně zpívané i dnes při příležitosti svateb, nebo jsou zapomenuté?

Obecně si myslím, že mohou být zpívány na svatbách jen v případech, pokud má rodina k tomuto zvyku vztah a chtějí tuto tradici dodržovat.

Typickým hudebním uskupením nejen na Uherskohradišťsku je cimbálová muzika. Jaké nástroje se v ní nejčastěji objevují?

Kromě cimbálu v ní nechybí zpravidla housle a kontrabas. Dalším smyčcovým nástrojem může být viola a violoncello, z dechových nástrojů pak především klarinet nebo zobcové flétny.

Dá se spočítat, kolik je na uherskohradišťském Dolňácku cimbálových muzik?

Spočítat to asi lze, ale vzhledem k tomu, že dnes existují cimbálovky s delší a kratší působností, z nichž některé brzy zaniknou a zase vzniknou nové, což je typické především pro mladé muziky v posledních několika letech, může být jejich počet pohyblivý. Jen v Uherském Hradišti a jeho městských částech jich je přibližně deset, a to nepočítám muziky středních škol. Každopádně jich působí v našem regionu více jak třicet.

Přibývají nové?

Určitě ano, především v prostředí mladých muzikantů, často ve středoškolském věku. Ale právě tento typ mladé muziky může, ale také nemusí být z časového hlediska stálý.

Kolik členů hraje v cimbálové muzice?

Počet může být samozřejmě různý, např. od tří čtyř muzikantů až po muziky, které mají deset a více muzikantů. Takovým základním počtem plně obsazené muziky je alespoň šest hudebníků.

Ve většině cimbálových muzik hrají spíše muži. Z jakého důvodu?

Dnes už to tak úplně neplatí (např. na Valašsku, ale i v jiných regionech nalezneme řadu dívek a žen v cimbálovkách), ale máte pravdu, že stále ještě, alespoň zde na Uherskohradišťsku, převažují v cimbálových muzikách muži. Je to dáno tím, že v minulosti nebylo myslitelné, aby se v takovéto roli lidového muzikanta slušné ženy vůbec ukazovaly. A pokud se tak dělo (např. harfenice na Hodonínsku a Kyjovsku), měly většinou pochybný charakter, často se jednalo o prostitutky. Byla to tedy čistě mužská záležitost.

Jaký význam má v dnešní době pro folkloristy lidová?

Předně je důležité vysvětlit, kdo je folklorista. Ten odborně studuje projevy hudebního, tanečního a slovesného folkloru. Jde tedy o etnografa, který se zabývá touto částí tradiční lidové kultury. Dnes je toto označení všeobecně nesprávně používáno pro amatérského milovníka hudebního nebo tanečního folkloru působícího většinou ve folklorním souboru, který jej přímo aktivně provozuje. Takovýto člověk by podle mého názoru měl mít v hlubší rovině povědomí o tom, že i on sám je jeho nositelem, byť se tento přenos již většinou neodehrává v původním přirozeném prostředí, ale v prostředí souborů. Kromě toho však pro něj může znamenat i prozaičtější věci, jako např. formu relaxace a možná i únik před starostmi všedního dne.

Je hra dnešních cimbálových muzik jiná než v minulosti?

Určitě dosáhla velmi výrazných proměn. Do značné míry se vlivem hudebního školství sjednotila, což nemá být kritika systému základního hudebního školství, ten je u nás obecně na velmi vysoké úrovni. Muzikanti mají dnes zkrátka lepší podmínky pro rozvoj, než tomu bylo v minulosti. Znalost not je u nich samozřejmostí, mají v rukou kvalitnější hudební nástroje, učitelé jsou na vyšší odborné úrovni než v minulosti, kdy lidoví muzikanti noty většinou neuměli a byli samouky. Všechno to má vliv na technickou vybavenost současných hráčů, která je dnes mnohonásobně vyšší.

Vznikají dnes nové písně nebo se spíše upravují lidové písně?

Základem a podstatou repertoáru současných cimbálových muzik jsou nepochybně lidové písně zachycené ve sběrech našich předních sběratelů. Nicméně člověk je mnohdy upravuje pro nejrůznější potřeby tak, aby vyhovovaly dané situaci. Kromě hudebních úprav mohou vznikat i písně nové, byť to asi není tak častá záležitost a týká se především osobností, které mají potenciál napsat novou píseň.

Existují mezi cimbálovými muzikami také vzory, kterým se chtějí muzikanti přiblížit?

Jak se říká, „příklady táhnou“, ani tato sféra není výjimkou. Vždyť od padesátých let minulého století byl pro řadu lidových muzik vzorem např. BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, pozn. red.), a to zásluhou pravidelného rozhlasového pořadu Na pěknú notečku, nebo ostravská muzika Technik. A nejsou to jen významné muziky, ale také jejich osobnosti. Pro oblast Slovácka např. primášské legendy Jožka Kubík, Jaroslav Staněk, Vítězslav Volavý, Jura Petrů, Jožka Kobzík a mnozí jiní. Pro každého muzikanta může a nemusí být někdo další vzorem.

Petr Číhal, 37 let

Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.)

Od roku 2011 pracuje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti

Věnuje se projevům hudební kultury Uherského Hradiště, Uherskohradišťska a ostatních subregionů Slovácka.

Autor: Nikol Salvetová