Tupesy /FOTOGALERIE/ – Půlhodinovou bohoslužbou slova začala v sobotu úderem desáté hodiny dopolední v kapli Navštívení Panny Marie v Tupesích letošní tříkrálová sbírka.

„Lidé byli opravdu štědří. V kasičkách skončilo 36 578 korun a pět euro. Loni vybrali Tupeští koledníci 33 506 korun," informoval po skončení sbírky Oldřich Vávra, první muž Tupes.

Setkání kněze s koledníky, převlečenými do jednotných kostýmů tří králů, začalo hudebním vstupem. Na klávesy zahrál muzikant a sbormistr hradišťského Svatopluku a pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad Filip Macek, na kytaru Terezka Martonová. Při promluvě k osmi skupinkám tříkrálových koledníků připomenul páter Ladislav Árvai, člen komunity jezuitů ve Velehradě, narození Ježíše Krista a putování tří mudrců k němu. Také si chlapce a děvčata vyzkoušel, co o narození Jezulátka vědí a kdo byl členem jeho rodiny. Jednotně ustrojení koledníci pak přijali ke svému úkolu kněžské požehnání. Vedoucí skupinek dostali k vyfasované a zapečetěné pokladničce s charitním logem od kantorky Aleny Mackové bílé posvěcené křídy, aby s nimi koledníci psali na zárubně dveří K+M+B 2015.

Než vyrazily skupinky koledníků do ulic Tupes, aby obcházely domácnosti s prosbou, aby jejich příslušníci přispěli na pomoc potřebným, zapózovali před kaplí fotografům z řad dospělých. „Zájemců z řad dětí o zapojení se do tříkrálové obchůzky v naší obci bylo mnohem víc, než se jí mohlo zúčastnit. Dědina je totiž rozdělena na osm dílů, aby ji koledníci zvládli obejít za dvě až tři hodiny," informovala Alena Macková. Kdyby bylo víc kolednických obvodů, byla by obchůzka brzy ukončena a děti by z ní neměly ten správný zážitek.

„Některé děti chodí ve skupinkách koledníků už od mateřské školy. Dnes v nich jdou i takoví, kteří v rolích tří králů chodí deset let nebo už byli pověřeni vedením skupiny," dodala Alena Macková.