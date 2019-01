Zlínský kraj – Česká pořekadla Moudřejší ustoupí či Nehas, co tě nepálí sice patří mezi tradiční lidová moudra, avšak v praxi se jimi lidé příliš neřídí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Z řad občanů se na radnice ve Zlínském kraji snášejí stížnosti závažné i malicherné

Někteří si totiž dokážou stěžovat doslova na cokoli a velice často. „Je zajímavé, že máme několik obyvatel, kteří se se svými stížnostmi dostavují poměrně pravidelně,“ potvrdil tuto zkušenost s některými občany mluvčí Magistrátu města Zlína Zdeněk Dvořák.

Neposekaný živý plot a přeplněný koš

Mezi kuriózní stížnosti by zařadil například situaci, kdy si na odboru kultury stěžoval jeden soused na druhého, že neseká živý plot mezi jejich baťovskými domky. „Kvůli tomu vážil cestu až k nám,“ dodal s úsměvem Dvořák.

Stížnosti magistrát neeviduje na jednom pracovišti, schází se na jednotlivé odbory a oddělení. Poměrně neobvyklá byla podle Dvořáka také výtka kvůli přeplněnému koši na psí exkrementy. „Přeplněné opravdu byly, ale jiným odpadem, než pro který byl určen,“ přiblížil mluvčí magistrátu.

Kroměřížská radnice eviduje za rok 2010 celkem šedesát dva stížností. „V porovnání s rokem 2009 jde o nárůst, kdy statistika hovoří o třiceti devíti stížnostech,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. I v Kroměříži jsou stěžovately mnohdy tytéž osoby. „Zajímavé je, že autoři stížností bývají v řadě případů každým rokem stejní,“ potvrdil Zrna.

Spory se podle něj většinou týkaly sousedských vztahů, stavebního úřadu nebo bytové problematiky města. „V několika případech si lidé stěžovali také na postup radnice. Nesouhlasili třeba s výsledkem správního rozhodnutí. Podle charakteru byly stížnosti postoupeny příslušným odborům nebo vedení města. Některé z nich radnice projednávala jako přestupek,“ doplnil mluvčí města Kroměříž.

Jak se zdá, Uherského Hradiště se frekventované stížnosti na sousedské vztahy netýkají. A ani se loni neobjevil nikdo, komu by se nepochopitelně nelíbily zcela běžné věci, jako je například kokrhání kohoutů či stromy sousedů rostoucí přes plot. „Nejčastější stížnosti se snášely na postup správního orgánu. Kuriózní žádná nebyla,“ upřesnila mluvčí města Jitka Zámečníková.

Ve Vsetíně se nelíbí řešení přestupků

Město Vsetín za loňský rok eviduje třicet tři stížností a podnětů. „Jejich předmětem je nespokojenost s postupem pracovníků úřadu při vedení přestupkového řízení, stanovení dávek pomoci v hmotné nouzi a postupu pracovníků sociálně právní ochrany dětí,“ uvedla výčet častých stížností vedoucí odboru útvaru interního auditu ve Vsetíně Radmila Matochová. Další podněty se podle ní týkaly například oprav místních komunikací a dětských hřišť.

V porovnání s rokem 2009 se ale na úřadech ve Zlínském kraji objevilo podstatně méně stížností, které spíš než cokoli jiného připomínaly vtip. Pár si jich ovšem na konto připsala městská policie.

Mezi ty nejpikantnější se bezesporu řadí oznámení o rušení nočního klidu v Kroměříži. „Stěžovatelka byla naštvaná. Prý se to nestalo poprvé. Po příjezdu jsme zjistili, že ono rušení zapříčiňuje intenzivní sex. Moc jsme s tím dělat nemohli, dvojici jsme posléze alespoň upozornili, že by takříkajíc měli ubrat plyn,“ popsal lehce úsměvnou příhodu ředitel městské policie v Kroměříži Miloslav Skřebský.

Podobnou zkušenost s rušením nočního klidu má Jiří Havlín ze Zlína. „Na vysoké škole jsem bydlel v bytě, kde sousedi byli, bohužel pro mě, příliš náruživí. S oblibou spolu souložili mezi třetí a pátou ráno. Sex mám taky rád, ale v tuhle dobu, obzvlášť během pracovního týdne, si troufám říci, že dá většina lidí přednost spánku,“ popsal Havlín.

Za volání městské policie mu to ale nestálo. „Myslím, že by s tím stejně mnoho nezmohli,“ vysvětlil. Sousedovic noční extempore prý tak dnes slouží jako vtipná historka pro kamarády.

Koupel v kašně pohoršila seniorky

Městská policie v Kroměříži ovšem loni řešila více nevšedních stížností. Během velmi horkého léta se potřebovaly ochladit i dvě mladé dívky. A využily kašny na kroměřížském náměstí. „Koupaly se v ní, i když k tomu ale samozřejmě není určena,“ podotkl Skřebský. Pro takový typ aktivit podle něj kašna ovšem není ani technicky uzpůsobena. Děvčata ji mohla lehce poškodit či zranit sama sebe. Jejich spontánní akce však navíc pohoršila dvě starší paní. Více lidí, kterým by výjev ráchajících se slečen na rušném náměstí vadil, se nenašlo. A to jim ušetřilo pořádné peripetie. „Pokud by pohoršovaly tři a více osob, jednalo by se o veřejné pohoršení,“ upozornil Skřebský. Letní osvěžení tak mohlo skončit pokutou až do jednoho tisíce korun.