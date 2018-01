Lidé se vrací k mystice, i proto jsou žítkovské bohyně populární

ROZHOVOR/ - Mystika, tajemno a s tím na Slovácku spojené žítkovské bohyně. Témata, které v poslední době táhnou čtenáře. Novou možností, jak si rozšířit znalosti o tomto fenoménu, nabízí knížka Vlastimila Hely, která vyšla na konci roku 2017. Tajemství bohyní na Žítkové se na celou věc dívá skrze trochu jinou optiku, jsou to hlavně oči faráře Josefa Hofera.

Spisovatel Vlastimil Hela.Foto: archiv V. Hely

Na 339 stranách najdou čtenáři jak povídky zmiňovaného faráře o bohyních, tak i úvahy Vlastimila Hely k tomuto tématu.



Proč podle vás žítkovské bohyně stále táhnou čtenáře a stále to lidi nejen na Slovácku zajímá?

Tuto otázku jsem si dával i já a bylo to jedno z východisek pro napsání knihy. Jistěže to souvisí i s boomem kolem žítkovských bohyní, o nichž vyšlo několik knih. Uvědomuji si čím dál víc potřebu lidí vrátit se k prastarým magickým praktikám, k mystice. A není to jenom otázka zvědavosti a módnosti. Lidem to něco přináší. Odhalují v sobě cosi skryté, co dosud nedokázali pojmenovat. Snaží se v sobě oživit dávno zapomenuté dimenze a integrovat je do života, vždyť život je vlastně jistá forma magie.



Sám jste mluvil o boomu. Četl jste knihy od Jiřího Jilíka a Kateřiny Tučkové? Které pojetí vás více zaujalo, které je vám bližší?

Oba dva autory respektuju. Moje kniha má blíže k dokumentárnímu stylu pana Jilíka. Hledal jsem i jiný přístup, který by vnesl více světla do tématu žítkovských bohyní. Snažím se o autentickou výpověď postavenou na faktech, pokud je to aspoň trochu možné. Navíc hledám v událostech příběhy, které vždycky obsahují další sdělení jako reflexi zkušenosti.

Ve vaší knize se zaměřujete na kněze Josefa Hofera, proč?

Prvotním úmyslem bylo vydat pouze texty věnované fenoménu žítkovských bohyní z Moravských Kopanic, jak jej popsali autoři z přelomu 19. a 20. století a především farář a učitel Josef Hofer. Po příchodu do Starého Hrozenkova v roce 1910 se setkal s žítkovskými bohyněmi i jiným modelem prožívání světa, včetně prvků magie jako způsobu spojení se silami přírody, které, ať už v ně 'věříme', nebo ne, vnímáme je, anebo necítíme vůbec nic, fungují.

Jeho složitý životní příběh stejně jako kontakt s kopaničářskou lidovou magií, kterou zachytil ve svých povídkách, je metaforou, která je použitelná i pro pochopení dnešní doby. Navíc v poslední době vznikl ne úplně pravdivý Hoferův obraz. Můj text se snaží drobně přispět k jeho rehabilitaci.



Co čtenáři mohou od publikace očekávat, co v ní najdou?

První část nabízí pohled na Josefa Hofera na začátek 20. století v širším kontextu doby a počátky jeho působení na Kopanicích i to, jak vnímal život v odlehlém regionu, kam se dostal takřka za trest. Kniha obsahuje přes dvacet autentických Hoferových povídek o žítkovských bohyních. Vyšly v útlé knížečce jeho vlastním nákladem kolem roku 1913. V další části knihy jsou úvahy o původu i vysvětlení fenoménu bohyní na Kopanicích, a to jak očima samotného Hofera, tak s využitím pozdějších poznatků. Ale není to dokument v pravém smyslu slova. Ani vyčerpávající Hoferův životopis, ani dokonalá historie samotných bohyní. Kniha nabízí různé informace tak, aby si z nich čtenář mohl udělat svůj vlastní úsudek, případně aby nad tím přemýšlel ve vztahu ke svému životu. Hoferův nadčasový životní příběh, proměny způsobu myšlení i změny paradigmatu světa kolem něho nabízí čtenářům vyslovené i nevyslovené otázky provokující k zamyšlení.



Říkal jste, že významnou částí jsou Hoferovy povídky, jaké jsou?

Byl katolickým farářem a tak se nemůžeme divit jeho kritickému pohledu na pověry i bohyně, jejichž působení považoval za blud a balamutění lidí. Kde však je logika v koncích, jsou výsledky, které bohyně měly – i on sám přiznává, že tam chodí desítky lidí denně. Patrně věděli proč. A patrně jejich „kúzla“ fungovala. Ony kopanické ženy pomáhaly druhým v situacích, kdy jim už nikdo jiný pomoct neuměl. Doktoři, faráři, úřady… Taky si byly vědomé, aspoň se tak domnívám, že cesta k uzdravení, vyřešení složité životní situace a podobně začíná u člověka samotného. Celá procedura, včetně věštění a zaříkávání, k tomu pomáhala.

Hoferovy práce jsou podle mne mistrných zachycení těžkého života na Kopanicích na počátku 20. století. Sbíral pověry, ale i příběhy ze života Kopaničářů. Ne nadarmo se o tomto kraji říkalo, že je tam chlebíček doslova z kameňa. Doktor byl drahý a daleko. Kopanice byly izolovaný prostor, lidé tam žili svým způsobem života. Hofer si uvědomoval, že se svět vyvíjí a že civilizační rozměr musí dřív nebo později proniknout i k nim. Snažil se věci pojmenovat takové, jaké jsou, často i za cenu vlastního nepohodlí.



A co osoba samotného Hofera?

Do písmene splňuje charakteristiky mužů narozených ve znamení Štíra. Pronikavé vhledy do situací, s velkou míru vnímavosti i empatie, upřímnost a touhu po spravedlnosti. Sám se tak cítil a používal proto pseudonym Rectus, spravedlivý. Nebál se složitostí. Díky tomu se v nich celý život pohyboval. Ne, on nebyl svatý, byl stejně chybující jako každý jiný člověk, a ne vždy objektivní. Ale kdo je? Ale ať se na něho dívám ze všech možný úhlů pohledu, vychází mi jako poctivý člověk, který měl určité vidění světa a nebál se ho prezentovat – ať už nahlas a hlavně v písemné podobě. To uměl dobře.

Tyto osobní rysy se poprvé výrazně projevily v kauze olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. V sérii článků upozornil na důsledky jeho neomezené moci, zpronevěření se svému úřadu a duchovnímu poslání. Přispěl tak k odvolání Kohna z arcibiskupského stolce. I v tom je možné najítí jistou paralelu k současností.....

Na druhou stranu Kopaničářům pomáhal, zamiloval se do tohoto kraje. Přál si, aby tam mohl být pochovaný, třeba i za zdí hřbitova, kde se pohřbívali vyděděnci. I díky jeho iniciativě se na Kopanicích postavily školy. Nechci z něj ale dělat idylickou postavu. Byl ochoten říkat věci nahlas, pojmenovávat věci pravými jmény, často jít hlavou proti zdi a tak se svým způsobem obětovat. Tehdy i dnes takových mnoho není.

Jak kniha vznikala?

Můj pradědeček se na Žítkové narodil a já bydlím v Bojkovicích, a tak jistou osobní vazbu na Kopanice mám a pohybuju se tam vždy velmi rád. Příběhy Kopaničářů i bohyní mne zajímaly, už když mi bylo kolem dvaceti. Teď jsem se k nim po 40 letech vrátil. Požádal mě o to můj kamarád, publicista a vydavatel Jiří Kuchař asi před šesti lety. Tehdy jsem si nebyl jistý, jestli mám vůbec právo se tím zabývat, a potřeboval jsem se na to připravit. Při tvorbě mi velmi pomohli přátelé z Muzea Bojkovska. Za mnohé materiály vděčím tamní knihovnici Zdeňce Maňasové. Zároveň vloni uplynulo sedmdesát let od Hoferovi smrti, a tak se bylo možné jeho texty publikovat. Na začátku loňských prázdnin jsem to začal dávat do písemné podoby a před Vánocemi byla kniha na světě.





Tajemství bohyní na Žítkové není vaše první kniha, kde se vám obecně dobře píše?

V létě píšu na zahradě, mám tam takový altánek. Na psaní potřebuju především klid. Třeba večer nebo v noci. Sám jsem ale například i ve vlakovém kupé na cestě do Prahy, kde nikoho neznám, to splňuje moje podmínky samoty. Jde mi o to oprostit se ode všeho.

Vlastimil Hela žije v Bojkovicích odkud i pochází. Narodil se v roce 1956 v Uherském Hradišti. Je autorem regionálních historických monografií a dále knih Hey Joe!, Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme nebo Ty jsi moje vstupenka do nirvány. Když nepíše, působí jako mentální kouč a lektor, vede semináře o leadershipu, komunikaci, zvládání času a stresu. Je také zakladatelem Keltského telegrafu.