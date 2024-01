Tříkrálová sbírka na Slovácku: vybralo se rekordních 5 milionů 715 tisíc korun

Velká štědrost, srdce na dlani, solidarita. I tak by se dal okomentovat výsledek letošní Tříkrálové sbírky na Slovácku. Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod vyslaly do 78 vesnic a měst jednoho z nejreligioznějších regionů naší země kolem 750 skupinek koledníků, tedy zhruba dva a půl tisíce dětí s doprovodem, aby žádaly o příspěvek do pokladniček pro potřebné. A podařilo se jim to s neskutečným výsledkem - 5 715 004 korun.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti; středa 3. ledna 2024 | Video: Pavel Bohun