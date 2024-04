Zaplněné Slovácké divadlo v Uherském Hradišti bylo svědkem debaty prezidenta Petra Pavla s obyvateli Zlínského kraje. Diskuze pod taktovkou politické redaktorky Deníku Kateřiny Perknerové a herce Slováckého divadla Josefa Kubáníka začala v půl páté a byla posledním bodem dvoudenního programu návštěvy prezidenta.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jeden z dotazů občanů ve videoanketě v Uherském Hradišti se týkal prezidentova dojmu ze Slovácka.

Navštívil jste spoustu států. Co vám ale říká Slovácko, jehož centrum jste dnes navštívil?" zeptal se hlavy státu jeden z oslovených Hradišťanů.

Slivovička je místní pohonná hmota

„Je to hlavně jeho pohostinnost a vřelost, se kterou jsem se poslední dva dny potkával. Moc si také vážím, kolik vás dnes přišlo. Na Slovácku je vidět, že je to region, který má asi nejdelší homogenitu obyvatelstva, protože zde nedocházelo k velkým odsunům či přísunům obyvatel. Mnoho lidí je zde tak spojeno s regionem a tradicemi. A je to vidět na každém kroku. Lidé jsou tu zvyklí si své odpracovat a nebrblat. I proto má Slovácko šanci být regionem, kam budou ostatní rádi jezdit a třeba se tu i chtít usadit,“ řekl Pavel a dodal, že slivovička je místní pohonná hmota.

Prezident projel kraj křížem krážem

Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Zlínského kraje v úterý 16. dubna ráno. Nejprve se zastavil ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem, kde si mimo jiné vyzkoušel ohnout třímetrový kus dřeva na židli. Poté debatoval s žáky Základní a Mateřské školy v Mysločovicích. Oficiální přivítání hejtmanem proběhlo na Krajském úřadě. Odpoledne ho čekala návštěva obuvnické firmy Vasky ve Lhotě, poté se přesunul na Valašsko, kde si prohlédl Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tam jej uvítali jako prvního novodobého prezidenta České republiky. Večer zakončil procházkou na Pustevnách k soše Radegast a debatou se starosty v Libušíně na Pustevnách.

Petr Pavel navštívil Valašské muzeum v Rožnově, jako první porevoluční prezident

Nabitý program hlavy státu pokračoval i ve středu. Hned dopoledne se Petr Pavel setkal se starosty obcí Vlachovice, Lipová, Haluzice v areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Navštívil také Českou zbrojovku v Uherském Brodě, poobědval ve Slovácké hospodě v Hradčovicích nebo si prohlédl v Ostrožské Lhotě, která byla loňskou Vesnicí roku. Dvoudenní cestu po Zlínském kraji zakončila už zmíněná debata s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.