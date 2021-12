„Napekli jej dobrovolníci Charity z různých měst a obcí na Uherskohradišťsku,“ doplnila kolegyni sociální pracovnice Hana Abass.

Dále na každého hosta, který se ocitl v životní nouzi, čekal také vánoční dárek v podobě balíčku. V něm bylo něco dobrého na zub, ale třeba také jednorázový holicí strojek a další potřebné věci denní hygieny.

„Chodím sem moc rád. Paní Irena je takový můj patron, když se potřebuji někomu svěřit,“ nechal se slyšet mladý muž, který chtěl zůstat v anonymitě.

Více o charitním středisku Cusanus

Lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomáhá od roku 2020 v nových prostorách zařízení Charity Uherské Hradiště s názvem Cusanus. Nabízí potřebným bezpečné prostředí a pomoc k návratu do běžného života. Jeho klienty jsou ženy, muži i páry ve věku od 18 do 70 let, kteří ztratili bydlení.

V hlavní budově je k dispozici 12 pokojů s kapacitou 21 lůžek. Nechybí ošetřovna a karanténní místnost. Obyvatelé mají na každém patře sociální zařízení. Mohou využívat také kuchyňku, prádelnu a terasu, kde je možné kouřit.

V podkroví je velká společenská místnost využívaná klienty i zaměstnanci. Kromě ubytování Cusanus nabízí také pomoc bezdomovcům v nízkoprahovém denním centru, které je v provozu každý všední den od 9 do 15 hodin.

Cusanus se v Uherském Hradišti nachází na Třídě Maršála Malinovského v budově, jejímiž prvními obyvateli byli na přelomu 19. a 20. století židé. V areálu, v němž žila Franklova rodina, tehdy byla také palírna lihovin.

Zvlášť proslaveným produktem byla Franklova borovička. Za druhé světové války byli židé deportováni do koncentračního tábora, kde zahynula celá rodina včetně dětí.

Po válce budovu převzal stát, který zde vybudoval byty. V roce 2018, kdy charita budovu přebírala, byl celý objekt značně zdevastován. Opravy si vyžádaly investice okolo 32 mil. Kč. Náklady byly hrazeny Charitou Uherské Hraditě a z dotací EU.