Izrael ovládá dvě třetiny území Golanských výšin od šestidenní války proti Sýrii v roce 1973, kdy toto území obsadil. O válce vyprávěl přímo na místě účastník bojů plukovník Noah Timienker, který byl době války podporučík a velitel 1. čety 77. tankového praporu.

„Je to mimořádný zážitek a není pravděpodobné, že se na Golanské výšiny ještě někdy podívám. Je to o to silnější, že nás provázel člověk, který se zúčastnil bojů a ten jeho zážitek je naprosto věrohodný a také autentický. Je to pro mě velká čest a jménem všech účastníků zájezdu děkuji plukovníku Noahu Timienkerovi za jeho krásný výklad,“ řekl Josef Lopata, který celou situaci kolem Golanských výšin sleduje od školních let. Návštěva míst velké tankové bitvy byla také jeho dlouholetým snem.

„Hlavní smysl, proč jsem celý zájezd připravoval, byla návštěva Golanských výšin. Je to z mého pohledu mimořádná věc, sleduji to od mládí. Splnilo se nám i setkání s účastníkem bojů. Také jsem viděl naživo Slzavé údolí, kde bitva probíhala,“ řekl Lopata k prohlídce izraelských hor.

Čtvrtý den navštívila výprava chrám Božího hrobu. Rovněž bazilika Svatého hrobu je křesťanský kostel uvnitř hradeb starého města Jeruzaléma. Chrám leží na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus.

Dlouhá fronta na Boží hrob

Tento kostel je důležitým poutním místem již od 4. století. Dnes představuje pro řadu křesťanských církví hlavní cíl poutníků v Jeruzalémě. Většinu výpravy odradila obrovská fronta. Nakonec se čekalo hodinu a půl.

Dlouhou řadu na Boží hrob si vystáli: manželé Páčovi, Marie Machová, Jitka Štěpánová, Anna Fanturová, a Jarmila Kuřinová.

„V mém věku už se do Izraele asi nedostanu, chtěla jsem hrob vidět,“ řekla spokojená Jarmila Kuřinová.

Z nejvýznamnějších památek Svaté země navštívila výprava Zeď nářků, řeku Jordán, nechybělo ani koupání v Mrtvém moři a pevnost Masada. Poslední den byla v plánu vesnice Ain Karin, tam se narodil Jan Křtitel.

Těsně před odjezdem mohl hlavní organizátor celý zájezd spokojeně vyhodnotit.

„Na to, že jsme zájezd připravovali tři roky a bylo kolem toho spoustu starostí, tak jsem ve finále nadšený. Nadšený z té skupiny, která tady je – je to 49 lidí. Je to velké množství, ale všichni jsou ukáznění a disciplinovaní. Také mají všichni zájem o to, co nám skvělý průvodce ukazuje a o čem zajímavě vypráví. Také jsem rád, že jsme překonali nástrahy Mrtvého moře a nikdo se nezranil,“ oddechl si spokojeně Josef Lopata. Celou dobu provázel expedici česky mluvící průvodce.

Průvodce Riad Abu Assad (58) se představuje

„Mám české kořeny, maminky je Češka. Narodil jsem se ve Vsetíně, v Izraeli žiju od malička, chodil jsem tady do školy, potom jsem studoval v Praze. Vystudoval jsem právnickou fakultu, žiju v Nazaretu. Průvodce dělám od roku 2014. Provádím české skupiny, ale provázím i v angličtině. Skupina z Ostrožské Lhoty, kterou jsem nazval Lopata group byla něco jiného. Čtyřicet devět lidí je obrovská skupina. Je to daleko víc osobní, s Josefem Lopatou se známe, byl jsem i v Ostrožské Lhotě. Můžu říct, že je to nejlepší skupina. Bylo to skoro bez chyby.“

Pohledem Josefa Lopaty

„Když nás v roce 2018 provázel, tak jsem hned první den pochopil, že je v Riádovi velký potenciál. Nejvíc mě zaujalo, že je ke každému vstřícný a vždycky se snažil odpovědět a poradit. Když jsme tehdy odjížděli, tak jsem mu říkal, že zorganizuju skupinu svých kamarádů z Ostrožské Lhoty, on tomu moc nevěřil, ale podařilo se.“

Nejvýznamnější památky, které výprava ve Svaté zemi navštívila:

Noční Tel Aviv – Galilejské jezero, Golanské výšiny - Armagedon – řeku Jordán – muzeum holocaustu – Jeruzalém – Zeď nářků – chrám Svatého hrobu – Masada – Mrtvé moře – Olivová hora – chrám Narození Páně v Betlémě - Ain Karin (vesnice, kde se narodil Jan Křtitel).

V neposlední řadě proběhla prohlídka několika významných kostelů.

Ohlasy účastníků:

Nemám, co vytknout - Václav Pavlas

Jsem naprosto spokojený, nevím, co bych tomu měl vytknout. Průvodce nás povodil po nejdůležitějších izraelských místech, a kdo chtěl, tak si vystál frontu i na Boží hrob. Bylo to perfektní, žádná negativa jsem neviděl.

Průvodce byl excelentní – Lubomír Křápek

Zájezd byl jedním slovem excelentní. Vyzvedl bych našeho průvodce Riáda –takový průvodce je jako výhra v loterii, to se málo vidí. Už jsem jezdil hodně po světě, měli jsme hodně průvodů, ale Riád je něco výjimečného, excelentního. Díky Riádovi to nemělo chybu. Manželka byla také naprosto spokojená.

Byla to fakt bomba – Eva Zajícová

My jsme byli přihlášení mezi prvními, jsem ráda, že se zájezd konečně uskutečnil. Byl naprosto úžasný – super. Mě se hodně líbil noční průjezd Betlémem. Bylo tam pro mě strašně moc nových věcí, musím to vstřebat, mám spoustu nových informací. Bylo to úžasné, co jsme poznali – byla to fakt bomba.

Budu vzpomínat na běh na letišti – Markéta Pavlasová

Není co vytknout – výborná organizace, skvělý průvodce, pohodoví spolucestující. Nakonec budu vzpomínat i na ten běh na letišti, abychom stihli v Tel Avivu letadlo.