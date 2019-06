Také Ostrožská Lhota hlásí gulášový festival. Deset týmů se utkalo v areálu fotbalového hřiště na prvním ročníku v týmovém vaření guláše. Pořadatelé, kteří byli místní hasiči, nazvali akci Gulášfest.

Domácí složky postavily pět týmů, zbytek byl z blízkého nebo i vzdálenějšího okolí. Nejvzdálenější tým byl Kašpárkovi ze Slušovic. Vařit se začalo kolem osmé ráno, hotovo bylo v pravé poledne.

O parádní návštěvnosti daly tušit už fronty u pokladny. Nakonec nahlásili pořadatelé přes tři stovky platících účastníků.

„Nádherná účast. Dozvěděl jsem se, že za hodinu a půl bylo téměř všechno vyprodáno. To svědčí o tom, že všechny guláše byly vynikající,“ nechal se slyšet starosta obce Roman Tuháček.

Brzké vyprodání gulášů bylo snad jedinou kaňkou na skvěle připravené akci.

„Byl to první ročník, s účastí a celkovým průběhem jsme spokojení. Myslím, že příští rok to zopakujeme. Škoda, že guláš zmizel tak rychle, ale někteří lidi měli přijít dřív,“ vzkázala účastníkům jedna z hlavních pořadatelek Andrea Zámečníková.

Mezi účastníky klání byl i tým hasičů z Boršic u Blatnice. Pikantní bylo, že v průběhu dopoledne pípla na telefonu velitele sboru textová zpráva, která hasiče z celé akce na několik hodin odvolala.

„Esemeska mně přišla v 10.09, to jsme měli právě rozvařené. Zůstali tu dva členové a tři jsme odjeli k zásahu. Hořela trafostanici v katastru obce Blatnička, bylo to asi dva a půl kilometru od naší dědiny. Dvě minuty po vyhlášení poplachu jsme vyjížděli ze Lhoty a do patnácti minut jsme byli na místě. Nakonec se nehasilo vůbec, na trafostanici prskaly jenom kabely, takže tam byl jenom dohled,“ vyprávěl velitel boršických hasičů Martin Pomykal.

Jako vyhrát Stanley Cup

„Už mám něco odvařeno, ale za první místo jsme strašně rádi, to ani nejde popsat. Je to jako vyhrát Stanley Cup,“ lídr vítězného hokejového týmu Bohuš Pavlas

Jak už jsme zmiňovali, tak první místo získal domácí tým hokejistů s hovězím gulášem. Na druhém místě skončily myslivci, kteří vařili srnčí guláš a pomyslnou bronzovou medaili brali bývalý fotbalisté Lhoty s klasickým vepřovým gulášem.

Lídrem vítězného týmu byl ve vaření guláše zkušený matador Bohuš Pavlas. Vítězství popisoval s velkým nadšením.

„Ano, chtěli jsme vyhrát, ale do soutěže jsme šli s pokorou. Už mám něco odvařeno, ale za první místo jsme strašně rádi, to ani nejde popsat. Je to jako vyhrát Stanley Cup,“ hlásil urostlý hokejista.

Ještě dodejme, že cenu obce Ostrožská Lhota dostal tým, který si říkal Jasánci z Kunovic a domácí staří páni. Člen hasičského sboru Marka Dřinka věnoval sto piv týmu Biomatek, který vařil hlívová guláš.

Seznam účastníků 1. ročníku Gulášfestu v Ostrožské Lhotě:

Hokejisté z Ostrožské Lhoty

Staří páni z Ostrožské Lhoty

Myslivci z Ostrožské Lhoty

Kotouč team z Ostrožské Lhoty

Biomatky z Ostrožské Lhoty

Hasiči z Boršic u Blatnice

Sauna team z Uherského Brodu

Kašpárkovi ze Slušovic

Jasánci z Kunovic

Tetky z Uherského Ostrohu