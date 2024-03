Letoun Máňa se vrací domů do Kunovic. Po více než 40 letech

Dlouhé čtyři desítky let trvalo, než se od svého prvního vzletu vrátí do rodných Kunovic na Uherskohradišťsku Máňa – letoun L-410 UVP-T s trupovým číslem 0731, který do nedávna sloužil k výcviku vojenských pilotů v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA. Nyní jej čeká zasloužený odpočinek v kunovickém leteckém muzeu.

Letoun Máňa - L-410 UVP-T s trupovým číslem 0731, se vrací domů do Kunovic. Po více než 40 letech. | Foto: archiv LOM Praha