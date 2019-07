I letošní léto, s nímž je spojen čas prázdnin a radosti, poskytuje Park Rochus už čtvrtým rokem zázemí pro organizaci zábavného letního příměstského tábora Moje Slovácko aneb U tetiček na dědině.

„V průběhu července a srpna se v jeho osmi táborových turnusech, které organizují Region Slovácko, Dům dětí a mládeže Šikula, Park Rochus a Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště, vystřídá u tetiček na 120 dětí ze Slovácka, Zlínska, Prahy, ale také z Belgie a USA,“ informuje Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, která ve druhém turnuse vzala na sebe spolu s tetičkami Jarkou, Kristýnou a praktikantkou Natálií roli tetičky.

Zajímavý a bohatý program příměstského tábora – dokonalé retro. Pokud by si někdo myslel, že náplň a zábava dětí u tetiček v Parku Rochus patří nenávratně do propadliště dějin, velice by se mýlil. Jednoduše. Rodiče přivezli do tábora na Rochus každé den ráno své ratolesti a odpoledne po práci se pro ně zastavili.

Stejně jako klasický tábor byl i ten příměstský, konaný o třetím červencovém týdnu a koncipovaný tak, aby zahrnoval co nejširší spektrum aktivit v reálném prostředí, které děti baví. Malí táborníci pronikli do tajů, jak se v minulém století žilo na dědině, jak se vyrábí hrábě, z hlíny cihly, keramická miska či z pedigu podložka pod hrnec.

„Se zájmem jsme všichni sledovali, jak se vaří marmeláda z meruněk a rybízu, připravuje těsto na chleba, který byl upečen v rozehřáté hliněné peci. Bylo toho mnohem víc, co nás moc hodné tetičky naučily,“ svěřily se Klára Šišáková (12) z Hradčovic s Terezkou Krejčiříkovou (10) z Jarošova.

Nadšení z příměstského tábora neskrývala devítiletá tábornice Natálka Muller z USA. „Na táboře jsem se svojí mladší sestrou Amy a bratránkem Davídkem. Ačkoliv každý rok jezdíme na prázdniny k babičce a dědečkovi na Slovácko, na táboře jsme poprvé. Škoda, že v USA, alespoň v okruhu mého bydliště podobné tábory neexistují,“ posteskla si Natálka, v noci letadlem opouštějící Českou republiku.

V táborových krojích přivítali kluci a holky pod chalupou z Boršic znalkyni bylin a léčivek Veroniku Mergentalovou, která je seznámila s bylinkami a vyprávěla jim o jejich léčivé síle. „Byla jsem velmi překvapená, kolik léčivek děti znají, kolik jich na Rochusu nasbíraly,“ vysekla jim poklonu bylinkářka.