Pavel Bohun dnes 13:08

Dnes, 26. července, začíná 50. Letní filmová škola Uherské Hradiště. Výroční cenu obdrží Jiří Suchý, Jan Kačer in memoriam, Ildikó Enyediová, Arnaud Desplechin a filmové kluby. Festival slavnostně zahájí světová premiéra filmu Šimona Holého Hello, Welcome. V rámci doprovodného programu vystoupí Tata Bojs, Jana Kirschner nebo Collegium 1704. Letní filmová škola potrvá do 1. srpna.