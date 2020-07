Velká historická retrospektiva představí polského klasika Andrzeje Wajdu – výběr z jeho filmografie provedla jeho osobní i profesní partnerka Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, která bude zároveň hostem LFŠ.

Blok Současnost nabídne například filmový pohled na Izrael včetně horké novinky Anatomie atentátu mapující přípravy atentátu na premiéra Jicchaka Rabina v roce 1995.

„V rámci bloku Česko/Slovensko představíme např. předpremiéru filmu Žáby bez jazyka a také zlatou éru pražské FAMU v 60. letech minulého století,” dodává programový ředitel Jan Jílek.

Dorazí Körner i Tauš

Z hostů na Filmovku dorazí podle organizátorů herecká ikona Hanna Schygullová s unikátním Cinekoncertem, scenáristický mistr Vladimír Körner s nesmrtelnou Adelheid, nedávno objevený autorský drahokam českého filmu Bohdan Karásek nebo Slávek Horák, který v Uherském Hradišti uvede festivalovou premiéru filmu Havel.

Návštěvníci Filmovky budou mít unikátní možnost zhlédnout livestream Amerikánka a následně se setkat s jeho tvůrci, režisérem Viktorem Taušem a kameramanem Martinem Doubou.

„Že se Filmovka letos uskuteční, je malý zázrak. Přestože za sebou máme měsíc a půl neuvěřitelného zápřahu, nekonečných změn a nejistot všech možných druhů včetně finančních, Filmovka je téměř připravena. A to nejen díky velkému nasazení celého týmu, ale také díky podpoře našich partnerů, včetně nového partnerství s firmou Redside, ze kterého máme upřímnou radost. Alternativní přístup, který tato firma ve svých aktivitách realizuje, je to, co je nám velmi blízké, stejně jako otevřenost, nadšení a upřímnost. Toto nás spojuje, proto se na novou spolupráci opravdu těšíme,” říká Radana Korená, ředitelka festivalu.

Uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha přiznává, že pro ně je Filmovka srdcovkou, jež k Uherskému Hradišti za ty roky neodmyslitelně patří.

„Každé léto se na tu atmosféru, program a všechno další, co k ní patří, moc těším. Tato akce je zkrátka fenomén a já jsem rád, že bude i letos. Od organizátorů vím, že kvůli covidu nás čekají zpřísněné hygienické a bezpečnostní opatření. Chtěl bych požádat všechny účastníky, aby je opravdu dodržovali. Tak, abychom si Filmovku i přesto, že bude letos trochu jiná, všichni v pohodě a klidu užili,“ dodal Stanislav Blaha.

Program 46. Letní filmové školy Uherské Hradiště

Historie

Retrospektiva Andrzeje Wajdy, klasika polské kinematografie, představí citlivé přepisy významných děl polských (Reymont, Mickiewicz, Wyspiański, Iwaszkiewicz) i světových literátů (Dostojevský, Bulgakov, Conrad). Wajda se ovšem se stejnou vášní věnoval i mapování složitých historických okamžiků svého národa, čímž tuto historii zároveň i spoluvytvářel.

Sekce Neznámý vojín představí Dannyho Kaye, jednu z největších hvězd poválečné americké komedie. Z filmografie muže, který uměl zpívat, tancovat, hrát, zvládal nejrůznější akcenty a fyzickou komedii, si na LFŠ připomeneme jeho nejlepší snímky, včetně díla s přiléhavým názvem Dvorní šašek.

Příběh jednoho filmu se zaměří na Řím, otevřené město Roberta Rosselliniho, první film nově se ustavujícího italského neorealistického hnutí, patřící ke zlomovým dílům bezprostředně poválečné evropské kinematografie.

Němý film s živou hudbou se tentokrát věnuje Busteru Keatonovi a tváři bez emocí, již ve svých groteskách reprezentoval. Filmy budou postupně doprovázet hudebníci a skupiny Margo, Povodí Ohře, Raw Deal, Tomáš Knoflíček (Gurun Gurun) a Urbanfailure.

Současnost

Třetím rokem se v sekci Východní přísliby představí žhavá, žánrově a stylově různorodá ochutnávka nových titulů ze zemí někdejšího socialistického bloku. Dojde na filmy jako Věrnost (ruské psychologicko-erotické drama Niginy Sajfullajevové) či FOMO (dravý maďarský debut o youtuberské generaci Z).

V sekci Půlnoční delikatesy se představí Vulgární auteuři, jejichž tvorba bořila kategorie vysoké a nízké kultury. Na plátně se tak objeví jedny z nejvytříbenějších a nejkreativnějších akčních bijáků a vzdáme hold jejich individualistickým tvůrcům.

Podruhé se na Filmovce v sekci Terra festivalis objeví národní kinematografie, která se v poslední době etablovala na mezinárodní festivalové scéně. Tentokrát byl vybrán Izrael a snímky, jenž se různými způsoby vyjadřují k ožehavé politické i společenské situaci rozdělené země. Na LFŠ promítneme mimo jiné Tel Aviv v plamenech režiséra Sameha Zoabiho či Pracující ženu režisérky Michal Aviadové. Ve Slováckém muzeu bude k vidění tematická výstava Izrael fotografa Karla Cudlína.