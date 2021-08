Dramatický příběh natočený podle skutečných události se odehrává v roce 1944, kdy z koncentračního tábora v Osvětimi uprchnou dva vězni, aby podali světu zprávu o zvěrstvech nacistického režimu. Závěrečnou projekci festivalu doprovodí režisér filmu a producenti Rastislav Šesták a Ondřej Zima. Další z českých premiér, které ozdobí program LFŠ, bude krátký film Olma Omerza Poslední den patriarchátu, hořká (a hvězdně obsazená) anekdota o jednom bizarním rodinném setkání.

Návštěvníci Letní filmové školy se mohou těšit také na novinky jako Muž se zaječíma ušima, Okupace, Chyby anebo Myši patří do nebe.

Mezi hlavní hosty festivalu letos patří Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová, Martin Huba a Goran Marković, kteří obdrží Výroční cenu AČFK.

Více než 350 programových položek provede historií a současností filmu. Filmovka tradičně nabízí také bohatý odborný a doprovodný program, v Hradišti vystoupí Divadlo Járy Cimrmana, zahraje Dan Bárta & Illustratosphere, Jan Vlček vystaví skici k filmům a své si řeknou i literáti jako Petr Hruška, Marek Šindelka anebo Veronika Bendová.

„Jsem nesmírně rád, že i letos můžeme divákům představit tři různorodé snímky, které jsou právoplatnými distribučními kandidáty v rámci projektu LFŠ uvádí. Letos se bude konat již pátý ročník tohoto projektu, ale zajistit tři filmy do finálního výběru bylo náročnější než kdy jindy. Jsem proto velmi zvědav, zda diváky nejvíce osloví norské válečné drama o velkém dětském útěku (Hranice odvahy), křehký film o dlouho skrývaném tajemství (Epilog lásky) nebo dánská venkovská tragikomedie (Persona non grata),” uvedl programový ředitel LFŠ Jan Jílek.

Asociace českých filmových klubů ve spolupráci s festivalem Kino na hranici již třetím rokem připravuje projekt Made in Poland, podporovaný polským institutem Adama Mickiewicze, díky němuž může Letní filmová škola realizovat svůj polský program, ale zejména přinést filmovým klubům v podzimní sezóně vybrané polské novinky. „V této minidistribuci bude k vidění drama podle skutečných událostí 25 let neviny, ženský avantgardní film Marjánky či sociální drama Co nejdále odtud,” prozradil koordinátor projektu Made in Poland Petr Vlček.