Letošní 49. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti zahájí sci-fi thriller Bod obnovy. Stane se tak v distribuční předpremiéře. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů převezmou na festivalu herec Ivan Trojan, režiséři Miloslav Luther a Rajko Grlić. Dále pak držitel Zlatého lva z Benátek, filipínský režisér Lav Diaz.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Akce se uskuteční od 28. července do 3. srpna. Tradičním hlavním partnerem je město Uherské Hradiště.

„Program i festivalové zázemí letošní Filmovky dostává jasnou podobu a my se těšíme, až otevřeme pomyslné brány a společně se nadechneme filmu a kvalitní kultury. Děkuji také všem našim podporovatelům a partnerům, bez kterých by ani letos takto veliká akce nevznikla,“ uvedla ředitelka festivalu Radana Korená.

Důležitá kulturní událost

Uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha přiznal, že jako každý z předchozích ročníků Letní filmové školy také ten letošní představuje pro město mimořádně důležitou kulturní událost.

„Filmovka přináší nejenom jedinečný zážitek divákům a účastníkům, ale je událostí, která oživuje naše město, poskytuje mu svěží impulz i pohodovou atmosféru. Uherské Hradiště je připraveno otevřít své brány a přivítat návštěvníky ze všech koutů světa, aby opět společně prožili nezapomenutelný filmový zážitek,“ zve diváky do Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Festival slavnostně zahájí v sobotu 29. července na české poměry nadstandardní žánrový snímek Bod obnovy.

„Přesně po 60 letech od premiéry legendární Ikarie XB1 se česká kinematografie opět dočkala výpravné sci-fi s originálním a silným nápadem,“ láká diváky dramaturg Jaroslav Sedláček.

Ve filmu hrají Andrea Mohylová, Jan Vlasák, Matěj Hádek či Václav Neužil. Do českých kin Bod obnovy dorazí 21. září.

Ceny udělí Ivanu Trojanovi

Pořadatel festivalu Asociace českých filmových klubů své ceny letos udělí mimo jiné Ivanu Trojanovi.

„Představuje výjimečný herecký talent, který sice na filmové plátno vstoupil relativně pozdě, zato ho v následujících dvou desetiletích ovládl nevídaným způsobem. Se sedmi Českými lvy, ale především s neuvěřitelně pestrou plejádou postav, které ztvárnil, je jednou z největších hereckých osobností, které máme, a jeho ocenění je tedy více než namístě,” vysvětluje programová ředitelka Iva Hejlíčková.

Po loňském úspěšném debutu představí letos sekce Nová realita řadu témat a projektů, které otevírají debatu nad možnostmi důležitých proměn naší společnosti.

„V letošním roce se zamyslíme nad vlivem prožitých traumat na naše lidské chování v bloku Moudrost traumatu, představíme dobrovolnictví a také dvě úžasné organizace Dobrodějů - Autismus jako dar a Zdravotní klaun, představíme možnosti důstojného umírání v bloku Lidskost až do smrti, dotkneme se spolu Živé země, setkáme se s galeristy z menších měst, kteří představí projekt Galerie jako komunitní centra, a nakonec se necháme inspirovat Moudrostí včel. Každý z letošních bloků bude doplněn filmy a zajímavými hosty,“ zve na Novou realitu ředitelka Letní filmové školy Radana Korená.

Tradičně nabitý doprovodný program Letní filmové školy zahájí v sobotu 29. července Sto zvířat koncertem zdarma na Masarykově náměstí. Již o den dříve zahrají Longital, v průběhu festivalu se na koncertním pódiu vystřídají David Koller, PSH, Jakub Foukal a Albert Romanutti či Vladimír Merta trio. V kostele sv. Františka Xaverského vystoupí soubor Barocco sempre giovane.

Na pomezí filmu a koncertu stojí audiovizuální show The Inner Room, ve které americký hudebník a umělec Freddy Ruppert mísí zvuky modulárních syntezátorů a terénních nahrávek s koláží záběrů z hororů a giallo filmů 80. let, které neukazují násilí, ale to, co mu předchází. Ruppertovo vystoupení bude první show, která proběhne pod hlavičkou nového projektu Ávéčko, který do českých kin přináší zkušený tým složený z Heartnoize Promotion a Thereminu.

Grotesku Divadla Ungelt s názvem Slepice na zádech přivezou do Uherského Hradiště Vojtěch a Tatiana Dykovi. Literární program vyplní četbou ze svých knih a následnou diskuzí Klára Vlasáková, Patrik Banga, Petr Hruška, Tereza Matějčková či Petra Hůlová. Chybět na Filmovce nebude ani folklór. Večery u vinného stanu budou patřit místním cimbálovým muzikám a o cimbálu bude i komponovaný večer ve skanzenu Rochus.

Program i pro děti

Pořadatelé festivalu nezapomínají ani na děti, pro které připravují nejrůznější workshopy a divadelní a filmová představení, a na hravé dospělé, kteří si mohou zasoutěžit s Chytrým kvízem či pobavit se u deskových her společnosti Mindok.

Výstavu Prezidentské okamžiky připravuje ČTK ke 105. výročí vzniku Československé republiky a založení tehdy Československé tiskové kanceláře. Ze svého bohatého fotoarchivu vybrala přes 100 snímků zachycujících 12 československých a českých prezidentů nejen v oficiálních situacích ale i v méně formálních okamžicích.

„ČTK připravila první putovní výstavu s „okamžiky“ v názvu před pěti lety, když slavila sté výročí svého založení. Letos vyšleme do světa už šesté fotografické „okamžiky“.

Popáté bude mít výstava premiéru v Uherském Hradišti na Letní filmové škole, jejíž je ČTK jedním z hlavních mediálních partnerů,” uvedla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková, která je spoluautorkou výstav.

Filmový program festivalu se zaměří na tvorbu režisérů Pedra Almodóvara (Vše o mé matce, Ženy na pokraji nervového zhroucení), Howarda Hawkse (Zjizvená tvář, Jeho dívka Pátek) či cenáristy Jana Procházky (Ucho, Kočár do Vídně, Páni kluci). Chybět nebudou české a východoevropské novinky, brazilské filmy rezonující na světových festivalech ani oblíbené půlnoční delikatesy a virtuální realita.

Na LFŠ si nenechte ujít

29.7. / 20:00 Sto zvířat (Masarykovo náměstí) - zdarma

30.7. / 19:00 Barocco sempre giovane (Kostel sv. Františka Xaverského) - 290 Kč / 190 Kč s akreditací

31.7. / 19:00 Slepice na zádech – Divadlo Ungelt, hrají manželé Dykovi (Slovácké divadlo) – 590 Kč / 450 Kč s akreditací

Koncerty na Kolejním nádvoří

28.7. / 20:30 Longital - 290 Kč / 190 Kč s akreditací

30.7. / 20:30 PSH - 390 Kč / 290 Kč s akreditací

31.7. / 20:30 Vladimír Merta trio - 290 Kč / 190 Kč s akreditací

1.8. / 20:30 Jan Foukal a Albert Romanutti - 290 Kč / 190 Kč s akreditací

2.8. / 20:30 David Koller - 490 Kč / 390 Kč s akreditací

Filmovka nabízí program ve Smetanových sadech zdarma. Co všechno si tam návštěvníci mohou užít?

Smetanovy sady se v průběhu Letní filmové školy promění v paralelní svět, který každému z obyvatel Uherského Hradiště nabídne program podle jeho chuti. Pro děti jsou připraveny workshopy a pohádky, pro zájemce o film diskuse a lekce filmu (světových tvůrců i Ivana Trojana), literární program uspokojí vášnivé a náročné čtenáře a Nová realita zprostředkuje pohled na témata hýbající českou společností. A když se nad město snese noc, sady ožijí cimbálovkou a letním kinem, zážitky, které je dobré konzumovat ve společnosti piva a dobrého vína.

Letní kina (zdarma)

Pátek 28.7.

Smetanovy sady: 21:30 Trápení, r. Karel Kachyňa, 81 min.

Masarykovo náměstí: 22:00 O malých věcech, r. Denis Šafařík, 78 min.

Smetanovy sady: 23:30 Slasti otce vlasti, r. Karel Steklý, 100 min.

Masarykovo náměstí: 23:59 Frank, r. Lenny Abrahamson, 95 min.

Sobota 29.7.

Smetanovy sady: 21:30 Noc nevěsty, r. Karel Kachyňa, 89 min.

Masarykovo náměstí: 23:00 Grand prix, r. Jan Prušinovský, 107 min.

Smetanovy sady: 23:30 Městem chodí Mikuláš, r. Karel Kachyňa, 90 min.

Neděle 30.7.

Smetanovy sady: 21:30 Maratón, r. Ivo Novák, 102 min.

Masarykovo náměstí: 22:00 Děti Nagana, r. Dan Pánek, 102 min.,

23:59 Attila Marcel, r. Sylvain Chomet, 106 min.

Pondělí 31.7.

Smetanovy sady: 21:30 Na kometě, r. Karel Zeman, 75 min.

Masarykovo náměstí: 22:00 Maraton studentských filmů, 240 min.

Úterý 1.8.

Smetanovy sady: 21:30 Už zase skáču přes kaluže, r. Karel Kachyňa, 87 min.

Masarykovo náměstí: 22:00 Šťastně až na věky, r. Jana Počtová, 98 min.

Středa 2.8.

Smetanovy sady: 21:30 Páni kluci, r. Věra Plívová-Šimková, 90 min.

Masarykovo náměstí: 22:00 Dvě slova jako klíč, r. Dan Svátek, 90 min.

Čtvrtek 3.8.

Masarykovo náměstí: 22:00 Buko, r. Alice Nellis, 112 min.

Pátek 4.8.

Masarykovo náměstí: 22:00 Invalida, r. Jonáš Karásek, 108 min.

23:59 Nick Cave: 20 000 dní na Zemi, r. Iain Forsyth, Jane Pollard, 97 min.

Sobota 5.8.