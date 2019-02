Zlínský kraj - Málem zrušené letiště v Přerově­Bochoři se má v budoucnu stát důležitým dopravním bodem pro občany Zlínského kraje. Kraj plánuje, že se stane spoluzakladatelem akciové společnosti, která bude o část letiště pečovat a provozovat na něm civilní dopravu. Návrh rady musí ještě ale schválit zastupitelstvo.

Ilustrační foto. | Foto: Aleš Machálek

„Je to důležité pro konkurenceschopnost kraje, který tak bude v budoucnu dobře napojen na civilní leteckou dopravu. Na obnově letiště se chceme účastnit i kvůli tomu, aby zde mohla zčásti zůstat armáda a její vrtulníková letka, zajišťující bezpečnost a pomáhající i na našem území v rámci Integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Společnost nazvanou Regionální letiště Přerov má založit spolu s Olomouckým krajem a městem Přerov, přitom sám bude vlastnit třiatřicet procent akcií. „Společnost vypracuje projekt na vybudování nové letištní haly i dalšího potřebného zázemí. O peníze chceme žádat Evropskou unii,“ vysvětlil hejtman.

Nemovitosti podle Lukáše zůstanou v majetku Olomouckého kraje, společnost je pak bude na základě smlouvy provozovat. Civilní doprava by se na letišti měla ve větší míře začít provozovat v příštím desetiletí.

„Snad už za čtyři roky by mělo být možné nasednout ve Zlíně do auta, za půl hodiny se dostat do Přerova a odtud pokračovat letecky do Prahy nebo Vídně, odkud létají i dálkové linky,“ naznačil hejtman.

Kvůli zachování letiště i armádní vrtulníkové letky už kraj vyjednával s ministerstvem obrany i oběma partnery, s nimiž chce zakládat společnost. Armáda a samosprávy chtějí v tomto a příštím roce investovat celkem sto milionů korun na opravy nejzchátralejších částí letiště.

„Nutné je opravit zejména vzletové a přistávací plochy, meteorologickou stanici a stojánky pro vrtulníky,“ naznačil hejtman.

Zlínský kraj do těchto oprav přitom vloží sedm milionů.

Zachování letiště a tamní vrtulníkové letky vítají zdravotničtí záchranáři i hasiči Zlínského kraje, kteří s vojáky spolupracují. „Běžně využíváme přepravy raněných zdravotnickými vrtulníky z Brna, Ostravy či Olomouce. V některých případech ale potřebujeme například, aby s převáženým člověkem letěl i větší přístroj zvaný kontrapulzace, který kontroluje činnost srdce a který se vejde jen do armádního vrtulníku,“ konstatoval mluvčí zdravotnických záchranářů Petr Olšan.

V minulosti chtěl kraj zmodernizovat letiště přímo na svém území, a to v Kunovicích. Na projektu se však s jeho vlastníky nepodařilo domluvit. „Bochoř je přibližně stejně daleko a navíc zde pomůžeme vrtulníkové základně,“ doplnil mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.