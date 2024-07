Už 12 let zachraňuje Letecké muzeum v Kunovicích a zároveň mu i šéfuje. Řeč je o Martinu Hrabcovi, 51letému nadšenci do historických letadel, jehož životním majstrštykem se stal mediálně ostře sledovaný transport a následná restaurace legendárního vládního letounu s přezdívkou Naganský expres.

„U nás v rodině obdivoval letadla můj dědeček - modelář, který učil na uherskohradišťské uměleckoprůmyslové škole. On byl u mého prvního dětského kontaktu s letadly. Spolu s ním jsem na louce u slepých ramen řeky Moravy házel papírovo dřevěné modely letadel, které jsem obdivoval už v jeho ateliéru, kam jsem za ním chodil,“ líčí Martin Hrabec své počátky obdivu k letadlům. Dnes jej kupodivu motorové létání neláká. „Nenaplňuje mě v letadlech létat, spíš mě letadla fascinují jako technikum, jako artefakty, úžasně sofistikované věci,“ přiznává Martin Hrabec.

Vstup do zákulisí Leteckého muzea v Kunovicích v době svého dospívání považoval za něco nedostižného. Nechápal, jak může obyčejný smrtelník jen tak přijít za těmi, kteří se tam starají o exponáty a začít jim pomáhat. Nicméně, stalo se. Až do vojny v roce 1991 tam s kamarádem Daliborem pomáhali a stali se součástí týmu nadšenců. Po vojně se ale do muzea aktivně nevrátili, měli už jiné starosti, založili rodiny. Kontakt ale udržovali, chodili tam jednou, dvakrát do roka jako návštěvníci. Jeho zájem o Letecké muzeum v Kunovicích se však zvýšil někdy kolem roku 2010… „To jsem do muzea pozval své přátele z Čech, ale uvědomil jsem si, jak tam ty exponáty chátrají. Najednou jsem na muzeum nebyl hrdý, protože šlo o zanedbanou expozici, která se stala regulérním vrakovištěm,“ přiznává Martin Hrabec.

Zhruba rok přemýšlel, jak muzeu pomoct. „Bylo mi jasné, že je s tím třeba něco udělat - nadávat a kafrat umí každý. Kontaktoval jsem proto tehdejší starostku Kunovic Majíčkovou, ředitele Slováckého muzea Frolce, ředitele Aeroklubu pana Sklenáře a začal se do hloubky zajímat o to, jak muzeum funguje, jak se věci mají majetkově, jak ekonomicky, jak bych mohl pomoct,“ vysvětluje Hrabec a přiznává, že jeho původní ambicí nebylo muzeu lídrovat. Chtěl tam pomáhat organizovat akce, protože s podnikáním měl letité zkušenosti. „Připravil jsem byznys model a na podzim roku 2012 jsme založili iniciativu, která se jmenovala Zachraňte letecké muzeum Kunovice. Tím se odstartoval proces, který trvá vlastně do dneška,“ říká Martin Hrabec.

Obrat z "vrakoviště" k 50 tisícícům návštěvníků. Nadšenci bojují

Jakmile muzeum začali provozovat, začala jeho návštěvnost skokově narůstat. „Dali jsme totiž světu na vědomí, že tady to muzeum je, a pojďme ho zachraňovat. Návštěvnost tehdy stoupla na dvojnásobek – ze 12 tisíc v roce 2011 až na 24 tisíc za rok 2012. V roce 2023 už to bylo více než 50 tisíc návštěvníků,“ listuje Martin Hrabec pamětí.

Ten prvních pět let vedl muzeum úplně zadarmo. „Na plný úvazek tu práci dělám od roku 2017. Na plný úvazek pak máme sice ještě zhruba šest lidí, ale jen v době hlavní sezóny. Celoročním plno úvazkovým zaměstnancem jsem v Leteckém muzeu jen já,“ upřesňuje jeho ředitel s tím, že bez dobrovolníků by to tam nemohlo fungovat. Jejich „ultras“ jádro čítá kolem deseti lidí. „S malými kluky je to možná čtrnáct. Vychováváme si v nich následovníky, protože jednou to musíme někomu předat. Potřebujeme, aby to tu zůstalo, což je hlavní myšlenka našeho snažení - zachovat v Kunovicích letecké muzeum pro budoucí generace,“ naznačuje jeho ředitel.

V muzeální sbírce letadel jich v současné době mají 38 kusů, avšak k tomu je nutné připočíst kolem 1800 sbírkových předmětů jako jsou letecké motory, letecká výstroj, letecká výzbroj, radar, vlečný terč, sojku – jeden z prvních dronů, ale i uniformy a osobní věci po pilotech z různých období.

Naganský expres píše novou kapitolu

Dominantní pozici mezi vysloužilými letadly v Kunovicích má bezesporu Naganský expres. Letadlo přivezlo v roce 1998 naše zlaté reprezentanty z olympiády v Japonsku a dnes by si v Leteckém muzeu v Kunovicích mohlo užívat zaslouženého odpočinku. Tak tomu ale úplně není. Na jeho prohlídku se nejenže hrnou davy, ale tvořilo také kulisu v několika filmech. „To byl náš dosavadní největší projekt, kterému jsme věnovali nejvíc prostoru. Jeho restaurování nás přišlo na více než dva miliony korun a všechno jsme to dělali ve volném čase a zadarmo. Pokud bychom měli započítat i naši práci, tak by nás to stálo deset milionů korun. Naganský expres hrál ve filmech Poslední aristokratka, Zátopek, Ostrov svobody, objevil se v několika seriálech a hrál i v reklamě,“ vypočítává Martin Hrabec.

Mezi další raritní exponáty Leteckého muzea Kunovice patří Morava – první československé letadlo, které překonalo severní pól, jedna z raných verzí Čmeláka, stíhačka Su v úpravě jako nosič nukleární zbraně. Fotografická Cessna, která fotila digitální mapy naší republiky, a vládní letoun JAK – 40, označovaný také jako „Papa playn“, ve kterém v roce 1990 z Prahy z letiště Ruzyně přiletěl do Kunovic papež Jan Pavel II. A zatímco v roce 2012 bylo možné v muzeu obdivovat 22 letadel, dnes už je jich tam o 17 víc, některé jsou ale rozmontované a uložené v depozitáři. Návštěvníci muzea si mohou exponáty doslova osahat, vejít dovnitř a prohlédnout si všechny jejich části.

A jaké výzvy v následujících letech Martina Hrabce čekají? „Osobně bych se chtěl dožít čtyř věcí. Funkční dálnice, která se teď za Starým Městem staví, nového silničního mostu přes řeku Moravu v Jarošově, napojení ulice Průmyslová na obchvat Uherského Hradiště a hlavně, abychom tady v Leteckém muzeu konečně měli hangár,“ uzavírá.