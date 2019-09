S rostoucími cenami potravin se lidé stále častěji obracejí na slevové letáky a hledají, kde by mohli nějakou tu korunku ušetřit. Markéta Jasanská na tom není jinak, a jako pro studentku s ne příliš velikým příjem, jsou pro ni letáky jasnou volbou.

Studentka Markéta Jasanská | Foto: Tomáš Vojkovský

„Jak ušetřit touhle cestou jsem se naučila od mámy. Vzhledem k tomu, že to z našeho bytu nemáme daleko ani do Tesca ani do Kauflandu nebo do Lidlu, tak se vždycky mrkneme, kde co mají za lepší cenu, a můžeme si pro to skočit tam, kde to bude pro naše peněženky nejšetrnější,“ říká Markéta.