Zlínský kraj - Jak se zachovat v případě, že se člověk stane účastníkem dopravní nehody, když ho potká požár nebo povodeň i kde vyhledat odbornou či jinou pomoc? Tyto informace budou moci od konce tohoto roku získat lidé, které postihne těžká životní situace, v nových brožurách.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Ty spolu se zlínskými krajskými hasiči, charitativními organizacemi a občanskými sdruženími vytvořili studenti fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity.

„Lidé často nevědí, co je součástí psychosociální pomoci, jak se mají vypořádat se ztrátou blízkého člověka nebo se situací, kdy jim například požár zničí celý dům,“ vysvětlila psycholožka krajských hasičů Soňa Pančochová.

„Dokážou si říct jen o materiální pomoc, ale dál už nevědí, o co žádat. Letáček sice jejich problémy nevyřeší, ale dá lidem prvotní informace, co mají dělat dál, jak postupovat a kam se obrátit,“ doplnila psycholožka.

První tři letáky s názvy Když zahyne blízký, Než se stane dopravní nehoda a Prožili jsme dopravní nehodu, a co dál? už jsou hotové a hasiči včetně dalších záchranných složek by je měli začít používat ke konci tohoto roku. Na zbývajících třech tématech Požár, Povodeň a Teroristický útok týmy nadále pracují.

Grafickou podobu brožurek zpracovali studenti zlínské univerzity. „Zadání bylo jasné. Dát dohromady informace o tom, co by lidem mohlo pomoci v krizové situaci. Snažili jsme se vžít do takových lidí. Grafická loga mají v lidech vzbudit pocit, že tam naleznou určitou pomoc,“ uvedl jeden z tvůrců projektu student Gabriel Kalapoš. Doplnil, že loga na letácích mají vyjadřovat i pomoc v určité situaci, například povodeň symbolizuje záchranný kruh.

Brožury jsou součástí projektu generálního ředitelství hasičů, zvaného Ověřování standardů psychosociální intervenční pomoci při krizových situacích. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje byl vybrán jako jediný v republice, aby systém prověřil. „Dobře u nás funguje psychosociální pomoc, i tým doborvolníků, kteří lidem pomáhají při mimořádných situacích,“ vysvětlil důvody mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Dodal, že tento jednotný systém by mohl začít v celé České republice fungovat do několika let.