V pondělí služba ve Zlíně, v úterý v Kroměříži, v pátek v Uherském Hradišti. Takové cestování v rámci úvazku možná už za čas čeká lékaře ze čtyř nemocnic zřizovaných Zlínským krajem.

Stojí za tím plán sloučení nemocnic, po kterém budou mít krajská zdravotnická zařízení jednotné řízení, mzdovou politiku, nákupy léčiv a materiálu i účetní systém.

Lékaři již nyní bijí na poplach. Sloučení všech krajských špitálů pod jeden podnik, kterému má šéfovat Krajská nemocnice Zlín a kde mají sloužit lékaři z celého kraje, je ale podle lékařů nepotřebné a varují před ním. Fúze nemocnic a rotace personálu prý ochromí základní péči.

Z pendlování zdravotníků přezdívaného létající doktoři má strach i lékař oddělení ARO a následné intenzivní péče Uherskohradišťské nemocnice Stanislav Zemek.

„Když sloučí nemocnice do jednoho holdingu, mechanismus lékaře určitě přinutí,“ tvrdí.

Ředitel Maráček se ale dušuje, že dojíždění lékařů bude dobrovolné. „V popisu práce zaměstnanců se nic nezmění, stejně jako v pracovních smlouvách,“ uvedl.

Realita však podle lékařů může být úplně jiná. I hejtman považuje za samozřejmé, že někteří lékaři budou jezdit do plánované nové nemocnice k náročným operacím. „Zvýší si tím kvalifikaci,“ uvedl.

O získávání zkušeností podle Stanislava Zemana prý ale nemůže být ani řeč.

„Většinu odborníků ze Zlína už dávno vyhnali,“ komentoval s tím, že kraj také počítá například s utlumením urgentního příjmu v okresních špitálech.

Šéf nemocnic kraje Radomír Maráček předpokládá, že mladší lékaři z okresních nemocnic se do služeb na urgentním příjmu zlínské nemocnice zapojí. Lékaři se ale obávají, že se přesunem urgentní péče do Zlína ohrozí poskytování primární zdravotní péče pacientům.

„Centralizace supervýkonů (špičkové zdravotní zákroky – pozn. red.) do jedné velké nemocnice je potřebná, ale nikoli na úkor omezení základní zdravotní péče v menších špitálech,“ myslí si místopředsedkyně okresního sdružení České lékařské komory v Uherském Hradišti Marta Černá.

Stanislav Zeman se domnívá, že důvodem fúze je pouze centralizace peněz, ze kterých chce kraj zafinancovat výstavbu nového špitálu ve Zlíně.

Zlínská nemocnice také prý následkem sloučení nemocnic časem zdravotníky z okresních nemocnic odsaje, podle Černé hrozí reálné nebezpečí personálního vytunelování malých nemocnic.

Přitom podle jejích slov už dnes kvalifikovaní lékaři třeba v Uherskohradišťské nemocnici chybí.

Kroky vedení kraje jsou proti srsti i opozičním zastupitelům.

„Věřím, že jde o hloupý vtip. Jinak to považuju za snahu doslova zdecimovat zdravotní péči v kraji,“ reagoval rozhořčeně krajský zastupitel za Soukromníky Michal Dvouletý.

Věří, že i přes veškerou dnešní „stádovitost“ a „mlčení jehňátek“ se přidají i další zastupitelé.

S nápadem fúze přichází Jiří Čunek už podruhé. Předchozí záměr zastupitelé vloni zamítli. Hejtman stále tvrdí, že jednotným řízením se pro lékaře nic nezmění. „Bude stejný zřizovatel, což je kraj, nebude se měnit ani zaměstnavatel, což je nemocnice,“ uvedl hejtman Jiří Čunek s tím, že jeden velký subjekt má lepší podmínky pro vyjednávání s pojišťovnami, vznikne i jednotné IT prostředí. Kraj již dokonce investuje nemalou částku 80 milionů do nového účetního systému, který by měl být stejný pro všechny nemocnice v kraji. Začalo se již také s jednotným nákupem léků a materiálu. Hejtman se domnívá, že bez fúze nelze bezpečně finance zdravotnictví v kraji řídit. „Není možné, abychom měli novou nemocnici a k ní další tři nezávislé na ní,“ uvedl. Takový model je podle něj ekonomický nesmysl. K fúzi by chtěl přistoupit v co nejkratší době. „Nejlépe ještě pře tím, než bude dostavěna nová nemocnice, aby si na fungování všichni zvykli,“ uvedl Jiří Čunek. Investiční záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích by měli zastupitelé posvětit hlasováním již příští pondělí 8. dubna.