Gyrokoptéra Calidus, která je schválená i na jízdu po cestě, se vyrábí v Přerově.

Letecký nadšenec a majitel zlínského nakladatelství CBS Milan Paprčka si ji opatřil pro svoje dobrodružné a poznávací lety. Umožňuje mu proletět se nad zajímavými místy a zároveň jí využívat na jízdu po cestách.

,,Po letech snění o takovém typu dopravního prostředku jsem konečně našel jednoduché a cenově dostupné řešení,“ říká Paprčka.

,,Je to úplně jiný zážitek, než když létám v letadle, nebo jezdím autem. Je to jako kombinace obou dvou dopravních prostředků a umožňuje mi to vidět svět z úplně nové perspektivy,“ dodává Milan Paprčka.

„360° záběry z letu potom sdílím na své stránce Travelvirtual.eu, kde se můžete rozhlédnout kolem sebe třeba z Pradědu, Bouzova, či Brna. Tyto záběry si zároveň můžete bezplatně umístit i na svoje stránky,“ popisuje pilot.

Pořizování těchto záběrů mu umožňuje profesionální 360° kamera, podobná té, která se využívá i pro Google Street View. Milan jí má připevněnou na břiše gyrokoptéry a umožňuje mu zachytit úchvatné fotografie a videa z jeho cest.

Kromě České republiky a Slovenska navíc plánuje létat po celé Evropě. Gyrokoptéra se totiž ukázala být velmi přístupnou a bezpečnou možností pro cestování.

Na rozdíl od běžných letadel, které vyžadují dlouhé startovací a přistávací dráhy, gyrokoptéře stačí jen 60 až100 metrů rovné plochy na vzlet a 20 až 50 metrů na přistání, což jí dělá nezávislou na standardních letištích. Ve vzduchu se pak pohybuje pomocí benzínového motoru a dosahuje rychlosti od 30 až po 200 kilometrů za hodinu.

Na zemi k jejímu pohonu slouží dva elektromotory s dojezdem 40 kilometrů a maximální rychlostí 40 kilometrů za hodinu. Na jízdu v provozu je navíc vybavená předepsaným osvětlením, klaksónem, směrovkami a evidenčním číslem.

,,Je to spíš jezdící letadlo, než létající auto. Když přistanu například na louce za svým domem, přesunu se po cestě k sobě do dvora. Jízdu po cestě využívám hlavně na přiblížení z místa přistání například na pumpu, do restaurace, hotelu, či na pracovní střetnutí. Místo přistání si volím, abych po cestě nemusel jet dál, než patnáct kilometrů,“ dodává Milan Paprčka.