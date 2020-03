ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Obě zdravotnická zařízení přijala standardní opatření, ve spolupráci s krajskými hygieniky dohledávají zaměstnance a pacienty, kteří s oběma zdravotníky přišli do styku. Někteří ze zdravotníků budou muset do karantény, všichni by se měli podrobit testům. Provoz obou nemocnic v tuto chvíli není ohrožen.

„Je to situace, které se každé zdravotnické zařízení v této době obává. Bohužel tomu ale nelze účinně předejít. My teď děláme všechno pro to, aby nebyli ohrožení pacienti ani další zdravotníci. Pozitivní test u dvou našich zdravotníků by zároveň neměl být důvodem k panice. Rád bych zaměstnance i veřejnost ujistil, že děláme všechny potřebné kroky, aby Vsetínská i Kroměřížská nemocnice mohly fungovat dál ve stávajícím režimu, kdy pečujeme především o akutní pacienty,“ řekl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Obě ženy se vrátily z pobytu v Rakousku na začátku března, kdy ještě pro tuto oblast nebyla vyhlášena karanténa, příznaky akutního onemocnění neměly.

„Po domluvě s hygieniky musí do karantény jít čtyři lékaři a šest zdravotních sester ze Vsetínské nemocnice a čtyři zaměstnanci lékárny v Kroměřížské nemocnici. Dalších asi patnáct zaměstnanců musí absolvovat odběry. Výdejna lékárny v Kroměříži je už od začátku týdne uzavřena v souvislosti s aktuální změnou režimu všech našich nemocnic. Vsetínské chirurgické oddělení bude nyní v pohotovostním režimu, nebude zatím přijímat pacienty a ti budou směřováni do jiných nemocnic v rámci kraje,“ popsal Radomír Maráček, který byl dnes přímo na místě a dohodl se s hygieniky a vedením Vsetínské nemocnice na dalším postupu.

Vsetínská i Kroměřížská nemocnice podle jeho slov ve spolupráci s krajskými hygieniky dohledávají, s kým zdravotnice přišly do kontaktu.

„Pomohly by nám v tuto chvíli nové rychlotesty, s nimiž bychom mohli všechny kontakty otestovat, aby pacienti ani zdravotníci nezůstávali zbytečně v nejistotě. Ty ale bohužel k dispozici nemáme. Nikdo ze zaměstnanců, kteří jsou nyní v karanténě, nemá v tuto chvíli příznaky onemocnění, proto je budeme odebírat na testy až v pondělí, kdy už by to mohlo být průkazné. Výsledky testů bychom mohli znát hned ten den i díky tomu, že už testujeme v naší laboratoři ve zlínské nemocnici,“ doplnil Radomír Maráček.