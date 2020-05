Ti v dubnu podle svého vyjádření v otevřeném dopise uvedli, že i když byli ze všech stran ujišťováni o podpoře v jejich boji proti koronaviru, byl jim nakonec jako „poděkování“ snížen plat. Mnohdy o 40-50 procent. Většina lékařů z KNTB má nyní mzdy dorovnány; přesto zůstávají více jak dvě desítky z nich, kteří stále nemají to, co požadují.

„Bylo pouze jedno jednání, kde byly dohodnuty podmínky, které akceptovala většina lékařů. Následně bylo sděleno, že dohoda nevyhovuje všem lékařům. Vedení nemocnice vychází asi z předpokladu, že je lepší si znepřátelit více než 200 lékařů, než jednat s menšinou cca 20-30 lékařů. Jsou toho názoru, že jakékoliv jednání ze strany odborů, nebo alespoň snaha o jednání, vycházejí zcela naprázdno. Nikdo s nimi nejedná. Už je vše vyřešeno – o nás bez nás,“ konstatovali mimo jiné v dokumentu zlínští lékaři z KNTB.

V úterý 26. května tak proběhla za účasti hejtmana Jiřího Čunka, ředitele KNTB Radomíra Maráčka, předsedy Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martina Engla a předsedkyně místní organizace LOK Marcelou Henčlovou schůzka, kde byly tyto požadavky projednány.

„Společně jsme se dohodli na tom, že se případy jedinců, kteří mají pocit, že nedostali to, co měli, proberou. Teď je tak na jejich straně, aby se realizovaly tyto závěry. Myslím si, že by to mělo být v pořádku,“ komentoval za odbory společné jednání mediátor Martin Engel.

Ředitel: Podíváme se na to

Světlo na konci tunelu vidí zlínský hejtman Jiří Čunek. Podle něj je sice několik jednotek lékařů, kteří mají stále nižší průměrný plat, než měli před pandemií. Je to díky tomu, že dříve sloužili více služeb.

„Uzavřeli jsme to tak, že se separátně každý požadavek projedná. Jsem přesvědčen, že každý bude spokojený a hrůza z předpokládaného 50% snížení platů se ukáže jako nesmyslná a lichá,“ ujišťuje hejtman.

Řešení pro nespokojené lékaře slibuje i Radomír Maráček.

„Na tyto jednotlivé případy se podíváme, zda nedošlo k administrativní chybě,“ uvedl pro Deník.

Podle něj prý práce zaměstnanců v době pandemie oceněna byla.

„A to odměnami, které byly vyplaceny v dubnu a květnu za období, které koronavirus ovlivnil (tedy za měsíce březen a duben – pozn. red.),“ uvedl.

Duben bez dorovnání

S tvrzením vedení nemocnice ale nesouhlasí předsedkyně MO LOK Marcela Henčlová.

„Na schůzce bylo dohodnuto, že za období koronavirové pandemie, kdy jsme pracovali v jiných režimech, nikomu mzda nepoklesne. V dubnové mzdě jsme dostali odměnu, která u mnohých březnový plat nedorovnala do průměru, a za duben nebylo dorovnání žádné,“ uvedla.

Podle ní bylo slíbeno, že ti lékaři, kteří nedosáhli na průměrnou mzdu, si o dorovnání požádají a bude to řešeno.

„Tedy dorovnání za období celé koronavirové krize. Především za duben, kdy podle našich informací dorovnání neproběhlo,“ připomněla lékařka.