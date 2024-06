Uherský Ostroh je třináctou zastávkou letošního putování Legiovlaku po tuzemsku. Široké veřejnosti bude přístupný zdarma a to od úterý 25. června až do neděle 30. června. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Přiveze atmosféru sibiřské anabáze

Ocelový svědek historie dorazí do Ostrohu. Legiovlak nabídne pohled do minulostiZdroj: Deník/Petr Turek

Legiovlak se skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Návštěvníci tak budou moct poznat historické vozy polní pošty, těplušky, zdravotní vůz, filmový, velitelský a další.

Zaujme detaily