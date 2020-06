Legenda dolňáckého zpěvu Věra Domincová oslavila 85 let

Udržet se v povědomí příznivců folkloru takřka sedmdesát let – to je zcela jistě úctyhodná záležitost. Podařilo se to zpěvačce Věře Domincové (Milevské), která 18. června oslavila 85 let. Střední zdravotnickou školu absolvovala v Brně a pracovala pak jako vedoucí zubní laboratoře v Uh. Hradišti.

Věra Domincová - Vystoupení při slavnostním odhalení reliefu Jaroslavu V. Staňkovi (2019) | Foto: Miroslav Potyka