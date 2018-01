Po lávce přes Olšavu nově po modřínových prknech

Až do konce loňského roku nikomu nepatřila lávka přes Olšavu, přes kterou se cyklisté mohou dostat z hradišťského sídliště Štěpnice do průmyslové zóny v Kunovicích. To byl podle kunovické radnice jeden z důvodů, proč byla lávka v tak špatném stavu a dlouho se neopravovala.

Po řadě jednání se nakonec podařilo Kunovicím přebrat ji do svého vlastnictví. Město ji nechalo opravit, starý povrch zmizel a nahradila ho modřínová prkna. Oprava stála bezmála 68 tisíc korun a na jejím společném financování se kunovická radnice dohodla s firmou Aircraft Industries, která zaplatila 24,5 tisíc korun. „Jsem ráda, že tato pro místní poměry hodně důležitá trasa je opět bezpečná a lidé mohou lávku bez obav užívat," uvedla kunovická starostka Ivana Majíčková. Na místě kdysi stával kamenný most, který neexistuje od dubna roku 1945, kdy jej němečtí vojáci vyhodili do povětří. Dodnes jsou u lávky zbytky tohoto mostu k vidění. Kdy vznikla současná lávka, není jasné, její zbudování však asi mělo souvislost s rozvojem a výstavbou nového závodu národního podniku LET Kunovice. Při konkurzech, kterými tato společnost v minulých letech procházela, vypadla nějakým nedopatřením lávka z konkurzní podstaty. Na skutečnost, že lávka nikomu nepatří, se přišlo právě až v souvislosti s voláním veřejnosti po opravě.

Autor: Blanka Malušová