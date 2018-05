Lavičky znovu vrátí besedování tetiček a strýců na Slovácko

Za tetičků na lavičku. Takový název nese nový projekt Mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož cílem je znovuvybudovat lavičky před domy v místech, kde se už v minulosti scházeli strýci a tetičky a besedovali.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Jako první vzniknou nové místa setkávání v Kunovicích, kde mají být lavičky nainstalovány do konce letních prázdnin. Tipy na jejich umístění mohou dávat i samotní obyvatelé.

„Sama si vzpomínám, že jako dítě jsem moc ráda poslouchala, co „tetičky na lavce“ vyprávěly, jak vzpomínaly, probíraly dění v obci a často i poradily. To by se díky novému projektu mohlo do obcí znovu vrátit,“ doufala v kýžený efekt nově umístěných posezení starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Právě v Kunovicích mají už vytipované první místa.

„Například Na Karmaku či Na Novoveské. Teprve ale budeme vyhodnocovat celkem deset žádostí, které se nám za krátkou chvíli na obecní úřad dostaly,“ upřesnila Ivana Majíčková.

Vybudovat lavičky by chtěli i v dalších obcích, jakými jsou Drslavice, Hradčovice, Podolí, Veletiny či Popovice. Tam však na rozdíl od Kunovic čekají na možný příspěvek od státu.