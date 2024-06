O výjimečnosti tohoto tvůrce se už léta přesvědčují milovníci umění nejen z Moravy. Spokojeni a pobaveni k tomu odcházeli mnozí z nich z vernisáže uherskohradišťské expozice ve čtvrtek 20. června.

Nekonečný životní optimismus

„Malíř Pálka je originální a zajímavý tím, že , že do své takzvané naivní malby dokáže začlenit spoustu symbolů z dějin umění, kultury a zejména z historie své rodné jižní Moravy, Slovácka a Valašska. Ve většině obrazů, olejů u něj převládají intelektuální anekdoty. Není pochyb o tom, že naturel Pálky odpovídá způsobu života, prožitkům, zkušenostem a nekonečnému životnímu optimismu. Právě to mu umožňuje být autentický a přesvědčivý i ve svých kompozicích,“ napsal mimo jiné ve své promluvě k Pálkově výstavě spoluzakladatel Galerie Joži Uprky a její kurátor Petr Vašát.

Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži UprkyZdroj: Deník/Pavel Bohun

Pálkův přítel, spisovatel, publicista a novinář Jiří Jilík charakterizuje s jistou nadsázkou jeho současnou tvorbu jako pohádky pro dospělé. „Jsou to příběhy s pointou, příběhy vtipné a humorné, ale je to současně humor, který nepřekračuje hranice vkusu, ba naopak, objevujeme v něm zrnka lidové moudrosti, nalézáme v něm fištrón, jak by řekl náš dědáček. Nalézáme a obdivujeme také kouzlo jinotajů, alegorií, dvojsmyslů, skryté významy věcí i dějů. Je obdivuhodné, v jak širokém prostoru společenském i zeměpisném se dokáže ve svých obrazech pohybovat. Od nejvyšších společenských pater, kde jsou znakem fraky, cylindry u pánů, hluboké dekolty a elegance žen, na straně jedné, muzikanti, nejspíše jeho milovaní Burčáci pod stromem hojnosti na straně druhé. Jeho obrazy však nejsou jen hravou hříčkou jeho intelektu. Jsou především mistrovým vyznáním lásky k životu a lásky k člověku, přitakáním potřebě krásy, lásky – s Janem Werichem by dodal – a srandy,“ popisuje rozměry Pálkova výtvarna Jiří Jilík

