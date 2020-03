Koronavirem způsobené případné komplikace při návštěvě severní Itálie či při následném návratu na Moravu přinutily také lidi ze Slovácka zrušit výjezd do tamních Alp.

„Měl nás jet celý autobus lyžovat do destinace Ponte di Legno. Většina z nás měla především obavy z případné karantény, že bychom tam někde mohli ztvrdnout. Každý z nás má totiž své povinnosti a neplánované zdržení si dovolit nemůžeme. Spontánně se nás proto všech zhruba čtyřicet, převážně pedagogů a folkloristů z Uherského Hradiště a okolí, rozhodlo, že výjezd do italských Alp letos stornujeme,“ uvedl Igor Stránský. Vyrazit měli o posledním únorovém víkendu, ale už v průběhu minulého týdne akci odpískali, včetně pronajatého autobusu a ubytování.

„Mělo to být na šest nocí. Já už jsem tam byl třináctkrát, jezdím každý rok a je to tam výborné, ale přestože na tom něco proděláme, nepoženeme se do zbytečného rizika,“ poznamenal Igor Stránský.

Obavy z uzavřených hranic

Dalším z aktérů zrušené lyžařské dovolené v témže zájezdu je Tomáš Potyka. Ten navíc organizuje za tři týdny cestu do francouzských Alp.

„V případě výjezdu do severní Itálie jsem měl být řadovým účastníkem zájezdu. Od minulého pondělka ale lidé svoji účast kvůli koronaviru začali postupně vypovídat, až bylo nutné akci zrušit kompletně,“ sdělil další podrobnosti Tomáš Potyka. Z jeho strany však prý nešlo ani tak o obavu z koronavirové nákazy, jako z případného uzavření hranic.

„Abych někde dalších čtrnáct dnů trčel, toho jsem se nechtěl dočkat. Pokud bych jel sám, tak bych do toho možná šel, ale protože jsem tam měl jet s rodinou, včetně čtrnáctileté dcery, tak jsem to raději vzdal,“ naznačuje Tomáš Potyka.

Na cestu do Francie chce pro jistotu zvolit trasu, která se vyhne Itálii. Podle jeho názoru je koronavirus jen silnější chřipkou, ale přiznává, že se ve svém odhadu může i mýlit. „Uvidíme, jak se to bude rýsovat,“ uzavírá Hradišťan.